Идеальный салат для завтрака, обеда и ужина

Обожаю салаты с тунцем, традиционное название основного "нисуаза" с картофелем и яйцом.

Тунец – богат белок, маложирный но включает полезные омега -3.

Консервированный покупаю в воде (не в масле) и крупными кусками (не измельченный). Удобно использовать, когда есть около 5 мин на приготовление пищи.

Удобно для завтрака (мой вариант с соленой овсянкой)

Обед – салат с белком (на фото)

Ужин – в виде стейка.

Рекомендуется не злоупотреблять и есть не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы получать положительные эффекты и не накапливать отрицательные (ртуть). Не рекомендуется беременным.