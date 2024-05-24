Ідеальні домашні чіпси: смачно та корисно

ДОМАШНІ ЧИПСИ

Ідеально для перегляду фільмів всією сім’єю чи перекусу

А часу та зусиль знадобиться мінімум.

Інгредієнти:

• Картопля;

• Сіль;

• Олія для фритюру.

Приготування:

1.. Картоплю очистити та порізати на тонкі слайси.

2. Замочити в холодній воді на деякий час.

3. Скрутити по два слайси та закріпити шпажкою, як на відео.

4. Смажити до хрусткої скоринки.

5. Готові чипси посипати сіллю.

Готово.

Якщо ваші діти полюбляють чипси — зберігайте! Це корисна та смачна альтернатива магазинним.