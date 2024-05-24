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Идеальные домашние чипсы: вкусно и полезно
ДОМАШНИЕ ЧИПСЫ
Идеально для просмотра фильмов всей семьей или перекуса
А времени и усилий понадобится минимум.
Ингредиенты:
• Картофель;
• Соль;
• Масло для фритюра.
Приготовление:
1. Картофель очистить и порезать на тонкие слайсы.
2. Замочить в холодной воде на время.
3. Скрутить по два слайса и закрепить шпажкой, как на видео.
4. Жарить до хрустящей корочки.
5. Готовые чипсы посыпать солью.
Готово.
Если ваши дети любят чипсы – храните! Это полезная и вкусная альтернатива магазинным.