Ідеальні для спекотної погоди: трендові лляні сукні 2024 року

Льон – це не просто тренд, а справжній порятунок від спекотного літа. Цей натуральний, екологічний та зносостійкий матеріал не парить, не линяє й чудово підходить для створення комфортних та стильних образів. Не дивно, що дизайнери й цього сезону закохані у лляні сукні, пропонуючи нам безліч цікавих моделей. Про це пише Vogue.

Які лляні сукні в моді у 2024 році?

Натуральні кольори: пісочний, землистий, трав'яний, нюдові відтінки.

пісочний, землистий, трав'яний, нюдові відтінки. Класичні силуети: А-подібні, прямі, максі, міді.

А-подібні, прямі, максі, міді. Актуальні деталі: асиметрія, спущені плечі, волани, розрізи, вишивка.

Деякі з трендових моделей:

Утилітарна сукня-сорочка з великими кишенями (Philosophy di Lorenzo Serafini).

з великими кишенями (Philosophy di Lorenzo Serafini). Довга асиметрична сукня без бретельок (Staud).

без бретельок (Staud). Елегантна максісукня з топом-галтер (Ludovic de Saint Sernin).

з топом-галтер (Ludovic de Saint Sernin). Сарафан на тонких бретелях з незвичайним викотом (No.21).

з незвичайним викотом (No.21). Сукня з льону в білизняному стилі , доповнена мереживом (Khaite).

, доповнена мереживом (Khaite). Блакитна мінісукня з рукавами-буфами (Zimmermann).

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Українські бренди також не оминули увагою цю тенденцію:

Kohai: чорно-білі класичні сукні.

чорно-білі класичні сукні. Sage Limited: модель довжини міді оливкового відтінку.

модель довжини міді оливкового відтінку. Vita Kin: вишита барвистими флористичними мотивами сукня.

Лляна сукня стане чудовим вибором для спекотних літніх днів. Вона подарує вам комфорт, підкреслить вашу жіночність та стане основою для створення безлічі стильних образів. Не бійтеся експериментувати з фасонами,кольорами та аксесуарами, адже лляна сукня – це універсальний одяг, який підійде для будь-якої події.

Нагадаємо, ми вже писали про найгарячіший тренд цього літа – "голі" штани.

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