Идеальные для жаркой погоды: трендовые льняные платья 2024 года
Лен – это не просто тренд, а настоящее спасение от жаркого лета. Этот натуральный, экологичный и износостойкий материал не парит, не линяет и отлично подходит для создания комфортных и стильных образов. Неудивительно, что дизайнеры и в этом сезоне влюблены в льняное платье, предлагая нам множество интересных моделей. Об этом пишет Vogue.
Какие льняные платья в моде в 2024 году?
- Натуральные цвета: песочный, землистый, травяной, чудесные оттенки.
- Классические силуэты: А-образные, прямые, макси, меди.
- Актуальные детали: асимметрия, спущенные плечи, воланы, разрезы, вышивка.
Некоторые из трендовых моделей:
- Утилитарное платье-рубашка с большими карманами (Philosophy di Lorenzo Serafini).
- Длинное ассиметричное платье без бретелек (Staud).
- Элегантное макси платье с топом-галтером (Ludovic de Saint Sernin).
- Сарафан на тонких бретелях с необычным выкатом (No.21).
- Платье из льна в бельевом стиле, дополненное кружевом (Khaite).
- Голубое миниплатье с рукавами-буфами (Zimmermann).
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Украинские бренды также не обошли вниманием эту тенденцию:
- Kohai: черно-белые классические платья.
- Sage Limited: модель меди оливкового оттенка.
- Vita Kin: вышитое красочными флористическими мотивами платье.
Льняное платье станет отличным выбором для жарких летних дней. Она подарит вам комфорт, подчеркнет вашу женственность и станет основой создания множества стильных образов. Не бойтесь экспериментировать с фасонами, цветами и аксессуарами, ведь льняное платье – это универсальная одежда, которая подойдет для любого события.
Напомним, мы уже писали о самом горячем тренде этим летом - "голых" штанах.
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