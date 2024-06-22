Ідеальна база на літо: топ-5 речей, які мають бути у вашому гардеробі

Літо – це пора яскравих фарб, запальних емоцій та бездоганних образів. Жіночий одяг цього сезону вражає своїм різноманіттям, пропонуючи стильні рішення на будь-який смак. Про це пише Радіотрек.

Незмінна класика:

Льняний костюм: лаконічний та елегантний, він стане ідеальним вибором для спекотних днів. Штани вільного крою та сорочка створять стильний ансамбль, який можна доповнити топом для більш невимушеного образу.

лаконічний та елегантний, він стане ідеальним вибором для спекотних днів. Штани вільного крою та сорочка створять стильний ансамбль, який можна доповнити топом для більш невимушеного образу. Мінімалістична сукня: універсальний солдат будь-якого гардеробу. Сукня середньої довжини підкреслить вашу жіночність та вишуканий смак. Доповніть її балетками або кедами та стильними аксесуарами – і ви готові до підкорення світу!

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Трендові акценти:

Футболка з зав'язкою: повернення легенди! Цього сезону вона трішки вкорочена та представлена у соковитих, насичених кольорах. Така футболка стане яскравим акцентом вашого образу та приверне увагу оточуючих.

повернення легенди! Цього сезону вона трішки вкорочена та представлена у соковитих, насичених кольорах. Така футболка стане яскравим акцентом вашого образу та приверне увагу оточуючих. Спідниця-плісе: справжній хіт літа! Її легкі, повітряні складочки додають жіночності та грайливості. Спідниця-плісе чудово поєднується з широкими футболками або футболками поло, створюючи стильний та комфортний образ.

Нагадаємо, стилісти підказали, з яким взуттям варто носити сукні влітку-2024.

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