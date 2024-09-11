Хумус з сочевиці: корисна страва, яка чудово підіймає гемоглобін

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо смачну та корисну страву, яка чудово підіймає гемоглобін - ХУМУС З СОЧЕВИЦІ. Готується легко та швидко.

Нещодавно зіштовхнулась з такою проблемою, як низький гемоглобін.. Знаю, що добре його підіймають печінковий паштет та хумус з сочевиці. Якщо у вас є рецепти або поради, як швидко підняти гемоглобін, обов’язково пишіть в коментарях.

Хумус з сочевиці:

100 г сочевиці

100 г моркви (1 шт.)

100 г цибулі (1 шт.)

2 зубчика часнику

80 г волоських горіхів

300 мл води (1,5 склянки об’ємом 200 мл)

сіль (за смаком)

копчена паприка (за смаком)

Приготуємо хумус з сочевиці:

Промиваємо сочевицю та заливаємо водою на 2-3 години.

Нарізаємо цибулю та часник, моркву можна натерти на терці.

Обсмажуємо цибулю, часник та моркву в невеликій кількості олії.

Додаємо сочевицю, воду та сіль. Перемішуємо та варимо 25 хвилин.

Волоські горіхи потрібно попередньо підготувати. Заливаємо їх холодною водою на 10 годин, потім знімаємо шкірочку.

Перекладаємо в чашу блендера сочевицю з овочами. Додаємо оливкову олію, копчену паприку, волоські горіхи та пробиваємо все до однорідної консистенції.

Куштуємо, якщо потрібно, додаємо сіль.

Перекладаємо сочевичний хумус на тарілку, поливаємо оливковою олією та присипаємо копченою паприкою.

Хумус готовий, його можна подавати з підсушеним лавашем.