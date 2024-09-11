Хумус из чечевицы: полезное блюдо, которое прекрасно поднимает гемоглобин

Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкусное и полезное блюдо, которое прекрасно поднимает гемоглобин – ХУМУС ИЗ чечевицы. Готовится легко и быстро.

Недавно столкнулась с такой проблемой, как низкий гемоглобин. Знаю, что хорошо его поднимают печеночный паштет и хумус из чечевицы. Если у вас есть рецепты или советы, как быстро поднять гемоглобин, обязательно пишите в комментариях.

Хумус из чечевицы:

100 г чечевицы

100 г моркови (1 шт.)

100 г лука (1 шт.)

2 зубчика чеснока

80 г грецких орехов

300 мл воды (1,5 стакана объемом 200 мл)

соль (по вкусу)

копченая паприка (по вкусу)

Приготовим хумус из чечевицы:

Промываем чечевицу и заливаем водой на 2-3 часа.

Нарезаем лук и чеснок, морковь можно натереть на терке.

Обжариваем лук, чеснок и морковь в небольшом количестве растительного масла.

Добавляем чечевицу, воду и соль. Перемешиваем и варим 25 минут.

Грецкие орехи нужно предварительно подготовить. Заливаем их холодной водой на 10 часов, затем снимаем кожицу.

Переводим в чашу блендера чечевицу с овощами. Добавляем оливковое масло, копченую паприку, грецкие орехи и пробиваем все до однородной консистенции.

Пробуем, если нужно, добавляем соль.

Перекладываем чечевичный хумус на тарелку, поливаем оливковым маслом и присыпаем копченой паприкой.

Хумус готов, его можно подавать с подсушенным лавашем.