Хумус из чечевицы: полезное блюдо, которое прекрасно поднимает гемоглобин
Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкусное и полезное блюдо, которое прекрасно поднимает гемоглобин – ХУМУС ИЗ чечевицы. Готовится легко и быстро.
Недавно столкнулась с такой проблемой, как низкий гемоглобин. Знаю, что хорошо его поднимают печеночный паштет и хумус из чечевицы. Если у вас есть рецепты или советы, как быстро поднять гемоглобин, обязательно пишите в комментариях.
Хумус из чечевицы:
100 г чечевицы
100 г моркови (1 шт.)
100 г лука (1 шт.)
2 зубчика чеснока
80 г грецких орехов
300 мл воды (1,5 стакана объемом 200 мл)
соль (по вкусу)
копченая паприка (по вкусу)
Приготовим хумус из чечевицы:
Промываем чечевицу и заливаем водой на 2-3 часа.
Нарезаем лук и чеснок, морковь можно натереть на терке.
Обжариваем лук, чеснок и морковь в небольшом количестве растительного масла.
Добавляем чечевицу, воду и соль. Перемешиваем и варим 25 минут.
Грецкие орехи нужно предварительно подготовить. Заливаем их холодной водой на 10 часов, затем снимаем кожицу.
Переводим в чашу блендера чечевицу с овощами. Добавляем оливковое масло, копченую паприку, грецкие орехи и пробиваем все до однородной консистенции.
Пробуем, если нужно, добавляем соль.
Перекладываем чечевичный хумус на тарелку, поливаем оливковым маслом и присыпаем копченой паприкой.
Хумус готов, его можно подавать с подсушенным лавашем.