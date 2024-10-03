Хрусткі вергуни: рецепт смаколиків з дитинства
Друзі, сьогодні пропоную приготувати смаколики з мого дитинства - це ВЕРГУНИ, моя бабуся їх часто готувала. Це той випадок, коли за 30 хвилин у вас на столі з’являється купа солоденького.
А ще, я впевнена, що це страва не тільки з мого дитинства. Хто ще в дитинстві їв вергуни?
Вергуни
100 г яєць (2 шт.)
25 г цукру (1 ст. л. з гіркою)
2 г солі (2/5 ч. л.)
ванільний цукор
30 мл горілки
280 г борошна (9 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою)
Додатково:
- олія для смаження
- цукрова пудра
Приготуємо вергуни:
Змішуємо в мисці усі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор та ванільний цукор (за бажанням)
Додаємо до сухих інгредієнтів яйця, горілку та замішуємо тісто. Спочатку я використовую ложку, а потім вже замішую руками. Домішую на столі. Замішуємо тісто, приблизно, 5 хвилин.
Обгортаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хв, воно має стати трішки мʼякшим.
Знімаємо харчову плівку, розділяємо тісто на дві частини, підпилюємо стіл борошном та розкачуємо тоненько, приблизно, 2-3 мм.
Нарізаємо на смужки та формуємо вергуни.
Ставимо пательню на плиту, наливаємо олію, розігріваємо її та обсмажуємо сформовані вергуни з обох боків до золотаво-коричневого кольору.
Викладаєш вергуни на паперовий рушник.
Обсипаємо вергуни з обох боків цукровою пудрою.
Готово. Усім смачного 😉