Хрустящие вергуны: рецепт вкусностей с детства
Друзья, сегодня предлагаю приготовить вкусности с моего детства – это ВЕРГУНЫ, моя бабушка их часто готовила. Это тот случай, когда через 30 минут у вас на столе появляется куча сладенького.
А еще я уверена, что это блюдо не только с моего детства. Кто еще в детстве ел вергуны?
Вергуны
100 г яиц (2 шт.)
25 г сахара (1 ст. л. с горкой)
2 г соли (2/5 ч. л.)
ванильный сахар
30 мл водки
280 г муки (9 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)
Дополнительно:
- масло для жарки
- сахарная пудра
Приготовим вергуны:
Смешиваем в миске все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и ванильный сахар (по желанию)
Добавляем в сухие ингредиенты яйца, водку и замешиваем тесто. Сначала я использую ложку, а потом уже замешиваю руками. Примешиваю на столе. Замешиваем тесто примерно 5 минут.
Обертываем тесто пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 10-15 мин, оно должно стать немного мягче.
Снимаем пищевую пленку, разделяем тесто на две части, подпиливаем стол мукой и раскатываем тоненько примерно 2-3 мм.
Нарезаем на полоски и формируем вергуны.
Ставим сковороду на плиту, наливаем масло, разогреваем и обжариваем сформированные вергуны с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
Выкладываешь вергуны на бумажное полотенце.
Осыпаем вергуны с обеих сторон сахарной пудрой.
Готово. Всем вкусным 😉