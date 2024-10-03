Хрустящие вергуны: рецепт вкусностей с детства

Друзья, сегодня предлагаю приготовить вкусности с моего детства – это ВЕРГУНЫ, моя бабушка их часто готовила. Это тот случай, когда через 30 минут у вас на столе появляется куча сладенького.

А еще я уверена, что это блюдо не только с моего детства. Кто еще в детстве ел вергуны?

Вергуны

100 г яиц (2 шт.)

25 г сахара (1 ст. л. с горкой)

2 г соли (2/5 ч. л.)

ванильный сахар

30 мл водки

280 г муки (9 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)

Дополнительно:

масло для жарки

сахарная пудра

Приготовим вергуны:

Смешиваем в миске все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и ванильный сахар (по желанию)

Добавляем в сухие ингредиенты яйца, водку и замешиваем тесто. Сначала я использую ложку, а потом уже замешиваю руками. Примешиваю на столе. Замешиваем тесто примерно 5 минут.

Обертываем тесто пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 10-15 мин, оно должно стать немного мягче.

Снимаем пищевую пленку, разделяем тесто на две части, подпиливаем стол мукой и раскатываем тоненько примерно 2-3 мм.

Нарезаем на полоски и формируем вергуны.

Ставим сковороду на плиту, наливаем масло, разогреваем и обжариваем сформированные вергуны с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.

Выкладываешь вергуны на бумажное полотенце.

Осыпаем вергуны с обеих сторон сахарной пудрой.

Готово. Всем вкусным 😉