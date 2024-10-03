Хрусткі вергуни: рецепт смаколиків з дитинства

Друзі, сьогодні пропоную приготувати смаколики з мого дитинства - це ВЕРГУНИ, моя бабуся їх часто готувала. Це той випадок, коли за 30 хвилин у вас на столі з’являється купа солоденького.

А ще, я впевнена, що це страва не тільки з мого дитинства. Хто ще в дитинстві їв вергуни?

Вергуни

100 г яєць (2 шт.)

25 г цукру (1 ст. л. з гіркою)

2 г солі (2/5 ч. л.)

ванільний цукор

30 мл горілки

280 г борошна (9 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою)

Додатково:

олія для смаження

цукрова пудра

Приготуємо вергуни:

Змішуємо в мисці усі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор та ванільний цукор (за бажанням)

Додаємо до сухих інгредієнтів яйця, горілку та замішуємо тісто. Спочатку я використовую ложку, а потім вже замішую руками. Домішую на столі. Замішуємо тісто, приблизно, 5 хвилин.

Обгортаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хв, воно має стати трішки мʼякшим.

Знімаємо харчову плівку, розділяємо тісто на дві частини, підпилюємо стіл борошном та розкачуємо тоненько, приблизно, 2-3 мм.

Нарізаємо на смужки та формуємо вергуни.

Ставимо пательню на плиту, наливаємо олію, розігріваємо її та обсмажуємо сформовані вергуни з обох боків до золотаво-коричневого кольору.

Викладаєш вергуни на паперовий рушник.

Обсипаємо вергуни з обох боків цукровою пудрою.

Готово. Усім смачного 😉