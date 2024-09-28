Хрусткі мариновані кабачки з кетчупом

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо ХРУСТКІ МАРИНОВАНІ КАБАЧКИ з додаванням кетчупу, моя родина їх обожнює. Готуються вони надзвичайно швидко та легко. Обов’язково спробуйте.

Мариновані кабачки з кетчупом

750 мл окропу

40 г солі (2 ст. л. без гірки)

80 г цукру (4 ст. л. без гірки)

80 мл оцту (5 ст. л. + 1 ч. л.)

50 г кетчупу лагідного (2,5 ст. л.)

50 г кетчупу чилі (2,5 ст. л.)

кріп

4 шт. лаврового листа

15 горошинок чорного перцю

4-5 зубчики часнику

1 кг кабачків або цукіні

Приготуємо мариновані кабачки з кетчупом:

Кабачки потрібно помити та нарізати на кружечки товщиною 1,5 см.

Розрізаємо кріп навпіл.

Нарізаємо часник.

Беремо дві літрові банки та складаємо в них наші інгредієнти: кріп, часник, лавровий листок, перець (горошком) та кабачки.

Приготуємо маринад:

В окріп додаємо цукор та сіль, перемішуємо, щоб все розчинилося.

Додаємо оцет, кетчуп та перемішуємо. Маринад готовий.

Заливаємо кабачки гарячим маринадом.

Ставимо банки в піали, маринад може трішки витікати.

Лишаємо кабачки в маринаді при кімнатній температурі на дві години. За дві години все буде готово.

Потім, можна переставити кабачки в холодильник та зберігати 1-2 тижні.

Усім смачного.