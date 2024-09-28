Хрусткі мариновані кабачки з кетчупом
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо ХРУСТКІ МАРИНОВАНІ КАБАЧКИ з додаванням кетчупу, моя родина їх обожнює. Готуються вони надзвичайно швидко та легко. Обов’язково спробуйте.
Мариновані кабачки з кетчупом
750 мл окропу
40 г солі (2 ст. л. без гірки)
80 г цукру (4 ст. л. без гірки)
80 мл оцту (5 ст. л. + 1 ч. л.)
50 г кетчупу лагідного (2,5 ст. л.)
50 г кетчупу чилі (2,5 ст. л.)
кріп
4 шт. лаврового листа
15 горошинок чорного перцю
4-5 зубчики часнику
1 кг кабачків або цукіні
Приготуємо мариновані кабачки з кетчупом:
Кабачки потрібно помити та нарізати на кружечки товщиною 1,5 см.
Розрізаємо кріп навпіл.
Нарізаємо часник.
Беремо дві літрові банки та складаємо в них наші інгредієнти: кріп, часник, лавровий листок, перець (горошком) та кабачки.
Приготуємо маринад:
В окріп додаємо цукор та сіль, перемішуємо, щоб все розчинилося.
Додаємо оцет, кетчуп та перемішуємо. Маринад готовий.
Заливаємо кабачки гарячим маринадом.
Ставимо банки в піали, маринад може трішки витікати.
Лишаємо кабачки в маринаді при кімнатній температурі на дві години. За дві години все буде готово.
Потім, можна переставити кабачки в холодильник та зберігати 1-2 тижні.
Усім смачного.