Хрустящие маринованные кабачки с кетчупом
Друзья, сегодня мы с вами приготовим МАРИНОВАНЫЕ КАБАЧКИ с добавлением кетчупа, моя семья их обожает. Готовятся они очень быстро и легко. Обязательно попробуйте.
Маринованные кабачки с кетчупом
750 мл кипятка
40 г соли (2 ст. л. без горки)
80 г сахара (4 ст. л. без горки)
80 мл уксуса (5 ст. л. + 1 ч. л.)
50 г кетчупа ласкового (2,5 ст. л.)
50 г кетчупа чили (2,5 ст. л.)
укроп
4 шт. лаврового листа
15 горошинок черного перца
4-5 зубчика чеснока
1 кг кабачков или цуккини
Приготовим маринованные кабачки с кетчупом.
Кабачки нужно промыть и нарезать на кружочки толщиной 1,5 см.
Разрезаем укроп пополам.
Нарезаем чеснок.
Берем две литровые банки и складываем в них ингредиенты: укроп, чеснок, лавровый лист, перец (горошком) и кабачки.
Приготовим маринад:
В кипяток добавляем сахар и соль, перемешиваем, чтобы все растворилось.
Добавляем уксус, кетчуп и перемешиваем. Маринад готов.
Заливаем кабачки горячим маринадом.
Ставим банки в пиалы, маринад может немного вытекать.
Оставляем кабачки в маринаде при комнатной температуре в два часа. Через два часа все будет готово.
Затем можно переставить кабачки в холодильник и хранить 1-2 недели.
Всем вкусным.