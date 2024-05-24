"Ходить на цыпочках" не означає "ставати на курчат": як сказати українською
Мова – це не лише засіб спілкування, але й частина нашої ідентичності. Тому важливо дбати про її чистоту та уникати вживання суржикових елементів.
Пропонуємо дізнатися про три поширені кальки з російської мови, які можна легко замінити милозвучними українськими відповідниками. Порадами поділився мовознавець Олександр Авраменко.
Також читайте: Чому "доброго ранку" правильно, а "доброго дня" – ні: розказав професор Пономарів
- "Трусцой" – "підтюпцем". "Підтюпцем" означає ходити швидким кроком, але не бігти.
- "Вразвалку" – "перевальцем". "Перевальцем" означає ходити, перевалюючись з боку на бік, похитуючись і не поспішаючи.
- "На ципочках" – "навшпиньки". "Навшпиньки" означає ходити на кінчиках пальців ніг.
Синоніми до слова "навшпиньки"
- На пальчиках
- На пальчики
- Навдибки
- Навспинячки
- Навшпиньках (стояти)
- Навшпинячки (ставати)
Використовуючи ці українські відповідники, ми не лише робимо нашу мову чистішою, але й підкреслюємо її красу та багатство, зауважив Авраменко.
Мова – це живий організм, який постійно розвивається. Тож не біймося використовувати нові слова та вирази, адже саме так ми збагачуємо нашу мову й робимо її більш різноманітною.
Нагадаємо, існують три питомі форми привітання, які часто вживають з помилками.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!