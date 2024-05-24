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"Ходить на цыпочках" не означає "ставати на курчат": як сказати українською

Билім Олена

'Ходить на цыпочках' не означає 'ставати на курчат': як сказати українською
Дитина ходить навшпиньки. Джерело: Alicia Zinn/pexels.com 

Мова – це не лише засіб спілкування, але й частина нашої ідентичності. Тому важливо дбати про її чистоту та уникати вживання суржикових елементів.

Пропонуємо дізнатися про три поширені кальки з російської мови, які можна легко замінити милозвучними українськими відповідниками. Порадами поділився мовознавець Олександр Авраменко.

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  • "Трусцой" – "підтюпцем". "Підтюпцем" означає ходити швидким кроком, але не бігти.
  • "Вразвалку" – "перевальцем". "Перевальцем" означає ходити, перевалюючись з боку на бік, похитуючись і не поспішаючи.
  • "На ципочках" – "навшпиньки". "Навшпиньки" означає ходити на кінчиках пальців ніг.  

Синоніми до слова "навшпиньки"

  • На пальчиках
  • На пальчики
  • Навдибки
  • Навспинячки
  • Навшпиньках (стояти)
  • Навшпинячки (ставати)

Використовуючи ці українські відповідники, ми не лише робимо нашу мову чистішою, але й підкреслюємо її красу та багатство, зауважив Авраменко.

Мова – це живий організм, який постійно розвивається. Тож не біймося використовувати нові слова та вирази, адже саме так ми збагачуємо нашу мову й робимо її більш різноманітною.

Нагадаємо, існують три питомі форми привітання, які часто вживають з помилками.

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