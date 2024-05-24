'Ходить на цыпочках' не означает 'становиться на цыплят': как сказать на украинском

Язык – это не только средство общения, но часть нашей идентичности. Поэтому важно заботиться о ее чистоте и избегать употребления суржиковых элементов.

Предлагаем узнать о трех распространенных кальках по русскому языку, которые можно легко заменить благозвучными украинскими соответствиями. Советами поделился языковед Александр Авраменко.

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"Трусцой" – "підтюпцем". "підтюпцем" означает ходить быстрым шагом, но не бежать.

"Вразвалку" – "перевальцем". "Перевальцем" означает ходить, переваливаясь с боку на бок, покачиваясь и не спеша.

"На цыпочках" - "навшпиньки". "Навшпиньки" означает ходить на кончиках пальцев ног.

Синонимы к слову "навшпиньки"

На пальчиках

На пальчики

Навдибки

Навспинячки

Навшпиньках (стояти)

Навшпинячки (ставати)

Используя эти украинские соответствия, мы не только делаем наш язык чище, но и подчеркиваем его красоту и богатство, отметил Авраменко.

Язык – это постоянно развивающийся живой организм. Поэтому не боимся использовать новые слова и выражения, ведь именно так мы обогащаем наш язык и делаем его более разнообразным.

Напомним, существуют три удельных формы приветствия, которые часто употребляют с ошибками.

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