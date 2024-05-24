'Ходить на цыпочках' не означає 'ставати на курчат': як сказати українською

Мова – це не лише засіб спілкування, але й частина нашої ідентичності. Тому важливо дбати про її чистоту та уникати вживання суржикових елементів.

Пропонуємо дізнатися про три поширені кальки з російської мови, які можна легко замінити милозвучними українськими відповідниками. Порадами поділився мовознавець Олександр Авраменко.

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"Трусцой" – "підтюпцем". "Підтюпцем" означає ходити швидким кроком, але не бігти.

"Вразвалку" – "перевальцем". "Перевальцем" означає ходити, перевалюючись з боку на бік, похитуючись і не поспішаючи.

"На ципочках" – "навшпиньки". "Навшпиньки" означає ходити на кінчиках пальців ніг.

Синоніми до слова "навшпиньки"

На пальчиках

На пальчики

Навдибки

Навспинячки

Навшпиньках (стояти)

Навшпинячки (ставати)

Використовуючи ці українські відповідники, ми не лише робимо нашу мову чистішою, але й підкреслюємо її красу та багатство, зауважив Авраменко.

Мова – це живий організм, який постійно розвивається. Тож не біймося використовувати нові слова та вирази, адже саме так ми збагачуємо нашу мову й робимо її більш різноманітною.

Нагадаємо, існують три питомі форми привітання, які часто вживають з помилками.

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