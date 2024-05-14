Гриби захищають від "запаху старості": скільки їсти і які
Коли ми говоримо про здорове харчування, часто згадуємо два слова "збалансованість" та "різноманітність".
Гриби якраз і вписуються в ці дві рекомендації -- це рослинні білки, які і смачні, і можуть доповнювати, і урізноманітнюватви здоровий раціон. Окрім цього в них є чимало інших, достоїнств.
ГРИБИ КОРИСНІ ДЛЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ
Гриби цінні для імунної системи, особливо -- для тих, хто страждає на різні види алергій.
Так, це не зовсім добре, коли імунна система реагує на пилок або пилюку, але це також означає, що з таким же завзяттям імунна система накидатиметься і на різні види пухлин.
Гриби містять унікальні речовини – міконутрієнти, які природнім чином зміцнюють наш імунітет, сприяючи виробленню антитіл.
Був проведений цікавий експеримент: дві групи людей харчувалися однаково, лише люди з однієї групи ще додатково з'їдали чашку варених шампіньйонів.
Вже через тиждень в них на 50% збільшився рівень імуноглобулінів IgA, а потім тримався ще тиждень.
Гриби мають протизапальні властивості. Особливо вони виражені в лісових грибах, але навіть звичайні шампіньйони та інші промислові гриби також мають ці властивості, тому гриби бажано вживати регулярно, хоча б раз в тиждень.
ЗАХИЩАЮТЬ ВІД СТАРІННЯ І ХВОРОБ
А ще гриби мистять надзвичайно цінну амінокислоту, яка називається ерготіонеїном. Коли ми їмо гриби, ерготіонеїн переноситься спеціальними білками до тих місць в організмі, які найбільше потерпають від оксидантного стресу -- кришталика ока, кісткового мозку, захищаючи їх від руйнування.
Вчені навіть вважають ерготіонеїн цитопротектором, тобто речовиною, яка захищає клітини.
Мезанізм дії ерготіонеїну -- захист #ДНК мітохондрій -- найдрібніших утворень в клітині, які виробляють енергію та вільні радикали і страшенно чутливі до ушкоджень (забруднення, тривалий стрес, інтоксикація і тд).
На відміну від всіх антиоксидантів, ерготіонеїн може проникати через мембрану мітохондрій.
ЗАХИЩАЮТЬ ВІД АТЕРОСКЛЕРОЗУ, жирового гепатозу (ожиріння печінки) і ожиріння взагалі. Цьому допомагає "грибний цукор" – трегалоза. Він же допомагає і схуднути, тому гриби – невід'ємна частина раціону для тих, хто худне. А ще трегалоза сповільнює старіння шкіри, судин та кришталика ока.
Ерготіонеїн є в різних грибах і що важливо, стійкий до нагрівання, на відміну від іншої токсичної речовини, яка при варінні грибів руйнується – агаритину (а при сушінні - не руйнується, тому попередньо треба сушені гриби замочити та проварити.
МАЄ АНТИДЕПРЕСАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ
(Не можна не погодитись, згадайте, які вони смачні). Відбувається це за рахунок сполуки псилоцибіну. Псилоцибін стимулює синтез серотоніну в мозку, а ми ззнаємо, що баланс серотоніну робить життя щасливішим.
ЗАХИЩАЮТЬ ВІД "ЗАПАХУ СТАРОСТІ"
Досить недавно вчені виявили сполуку, яка з'являється у людей після 40 років і надає специфічного запаху тілу, характерного для старих людей. Ця сполука називається #2ноненаль і ніяким милом чи дезодорантом її так просто не переб'єш.
Це пов'язано із зміною мікрофлори шкіри.
Так от вживання грибів гальмує цей процес.
Тому вживайте гриби.
Як готувати гриби?
Відварюйте і тушкуйте.
Можна поєднувати практично з усіма стравами: кашами, овочами, яйцями.
Гриби – це рослинний білок, який краще засвоюється, якщо гриби максимально подрібнити – тому добре жуйте або зробіть крем-суп чи грибний паштет.
А ще гриби вкрай низькокалорійні, але містять клітковину, тому добре насичують і незамінні при схудненні.
Тому їжте гриби, збирайте їх і насолоджуйтеся надзвичайною порою року.