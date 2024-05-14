Грибы защищают от ''запаха старости'': сколько есть и какие

Когда мы говорим о здоровом питании, часто вспоминаем два слова "сбалансированность" и "разнообразие".

Грибы как раз и вписываются в эти две рекомендации - это растительные белки, которые и вкусны, и могут дополнять, и разнообразить здоровый рацион. Кроме этого у них есть немало других достоинств.

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ГРИБИ КОРИСНІ ДЛЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ

Гриби цінні для імунної системи, особливо -- для тих, хто страждає на різні види алергій.

Так, це не зовсім добре, коли імунна система реагує на пилок або пилюку, але це також означає, що з таким же завзяттям імунна система накидатиметься і на різні види пухлин.

Гриби містять унікальні речовини – міконутрієнти, які природнім чином зміцнюють наш імунітет, сприяючи виробленню антитіл.

Був проведений цікавий експеримент: дві групи людей харчувалися однаково, лише люди з однієї групи ще додатково з'їдали чашку варених шампіньйонів.

Вже через тиждень в них на 50% збільшився рівень імуноглобулінів IgA, а потім тримався ще тиждень.

Гриби мають протизапальні властивості. Особливо вони виражені в лісових грибах, але навіть звичайні шампіньйони та інші промислові гриби також мають ці властивості, тому гриби бажано вживати регулярно, хоча б раз в тиждень.

ЗАХИЩАЮТЬ ВІД СТАРІННЯ І ХВОРОБ

А ще гриби мистять надзвичайно цінну амінокислоту, яка називається ерготіонеїном. Коли ми їмо гриби, ерготіонеїн переноситься спеціальними білками до тих місць в організмі, які найбільше потерпають від оксидантного стресу -- кришталика ока, кісткового мозку, захищаючи їх від руйнування.

Вчені навіть вважають ерготіонеїн цитопротектором, тобто речовиною, яка захищає клітини.

Мезанізм дії ерготіонеїну -- захист ДНК мітохондрій -- найдрібніших утворень в клітині, які виробляють енергію та вільні радикали і страшенно чутливі до ушкоджень (забруднення, тривалий стрес, інтоксикація і тд).

На відміну від всіх антиоксидантів, ерготіонеїн може проникати через мембрану мітохондрій.

ЗАХИЩАЮТЬ ВІД АТЕРОСКЛЕРОЗУ, жирового гепатозу (ожиріння печінки) і ожиріння взагалі. Цьому допомагає "грибний цукор" – трегалоза. Він же допомагає і схуднути, тому гриби – невід'ємна частина раціону для тих, хто худне. А ще трегалоза сповільнює старіння шкіри, судин та кришталика ока.

Ерготіонеїн є в різних грибах і що важливо, стійкий до нагрівання, на відміну від іншої токсичної речовини, яка при варінні грибів руйнується – агаритину (а при сушінні - не руйнується, тому попередньо треба сушені гриби замочити та проварити.

МАЄ АНТИДЕПРЕСАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ

(Не можна не погодитись, згадайте, які вони смачні). Відбувається це за рахунок сполуки псилоцибіну. Псилоцибін стимулює синтез серотоніну в мозку, а ми ззнаємо, що баланс серотоніну робить життя щасливішим.

ЗАХИЩАЮТЬ ВІД "ЗАПАХУ СТАРОСТІ"

Досить недавно вчені виявили сполуку, яка з'являється у людей після 40 років і надає специфічного запаху тілу, характерного для старих людей. Ця сполука називається 2ноненаль і ніяким милом чи дезодорантом її так просто не переб'єш.

Це пов'язано із зміною мікрофлори шкіри.

Так от вживання грибів гальмує цей процес.

Тому вживайте гриби.

Як готувати гриби?

Відварюйте і тушкуйте.

Можна поєднувати практично з усіма стравами: кашами, овочами, яйцями.

Гриби – це рослинний білок, який краще засвоюється, якщо гриби максимально подрібнити – тому добре жуйте або зробіть крем-суп чи грибний паштет.

А ще гриби вкрай низькокалорійні, але містять клітковину, тому добре насичують і незамінні при схудненні.

Тому їжте гриби, збирайте їх і насолоджуйтеся надзвичайною порою року.