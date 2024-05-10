Готуємось до літа: які продукти варто додати до своєї косметики, щоб пережити спеку
Висока температура та волога можуть зробити навіть найстійкіші продукти нестійкими, а макіяж - неаккуратним.
Щоб ваш макіяж залишався бездоганним протягом усього дня, візажисти рекомендують використовувати спеціальні продукти, які розроблені для спекотного літа. Про це пише Oboz.
Водостійка туш:
Замість звичайної туші, яка може розсипатися під впливом спеки та вологи, використовуйте водостійку. Вона не підведе вас навіть у найспекотніший день, а також під час купання або заняття спортом.
Кремові рум'яна:
Відмовтеся від пудрових рум'ян, які можуть обсипатися та тьмяніти протягом дня. Кремові рум'яна краще тримаються на шкірі, надають їй здорового сяйва та створюють більш натуральний ефект.
BB-крем замість тонального:
Тональний крем з щільним покриттям може здаватися занадто важким та некомфортним у спеку. Використовуйте BB-крем, який не тільки вирівняє тон шкіри, але й зволожить її та захистить від сонця.
Яскраві тіні:
Літо - час для експериментів з кольором! Не бійтеся використовувати яскраві тіні, щоб створити цікавий та оригінальний макіяж.
Гель для брів:
Олівці та пудра для брів можуть розпливатися під впливом спеки. Гель для брів допоможе зафіксувати волоски в потрібному напрямку та створити природний ефект.
Додаткові поради:
- Використовуйте базу під макіяж, яка допоможе йому краще триматися.
- Наносьте фіксатор макіяжу, щоб ваш макіяж залишався бездоганним протягом усього дня.
- Не забудьте про сонцезахисний крем, який захистить вашу шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.
- Пийте багато води, щоб ваша шкіра залишалася зволоженою.
- Не використовуйте занадто багато косметики, щоб не забивати пори.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!