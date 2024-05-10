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Суспільство

Готуємось до літа: які продукти варто додати до своєї косметики, щоб пережити спеку

Ціхоцька Марія

Готуємось до літа: які продукти варто додати до своєї косметики, щоб пережити спеку
Для спеки візажисти рекоменудують використовувати спеціальні продукти

Висока температура та волога можуть зробити навіть найстійкіші продукти нестійкими, а макіяж - неаккуратним.

Щоб ваш макіяж залишався бездоганним протягом усього дня, візажисти рекомендують використовувати спеціальні продукти, які розроблені для спекотного літа. Про це пише Oboz.

Водостійка туш:

Замість звичайної туші, яка може розсипатися під впливом спеки та вологи, використовуйте водостійку. Вона не підведе вас навіть у найспекотніший день, а також під час купання або заняття спортом.

Кремові рум'яна:

Відмовтеся від пудрових рум'ян, які можуть обсипатися та тьмяніти протягом дня. Кремові рум'яна краще тримаються на шкірі, надають їй здорового сяйва та створюють більш натуральний ефект.

BB-крем замість тонального:

Тональний крем з щільним покриттям може здаватися занадто важким та некомфортним у спеку. Використовуйте BB-крем, який не тільки вирівняє тон шкіри, але й зволожить її та захистить від сонця.

Яскраві тіні:

Літо - час для експериментів з кольором! Не бійтеся використовувати яскраві тіні, щоб створити цікавий та оригінальний макіяж.

Гель для брів:

Олівці та пудра для брів можуть розпливатися під впливом спеки. Гель для брів допоможе зафіксувати волоски в потрібному напрямку та створити природний ефект.

Додаткові поради:

  • Використовуйте базу під макіяж, яка допоможе йому краще триматися.
  • Наносьте фіксатор макіяжу, щоб ваш макіяж залишався бездоганним протягом усього дня.
  • Не забудьте про сонцезахисний крем, який захистить вашу шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.
  • Пийте багато води, щоб ваша шкіра залишалася зволоженою.
  • Не використовуйте занадто багато косметики, щоб не забивати пори.

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Суспільство