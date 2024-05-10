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Готовимся к лету: какие продукты следует добавить в свою косметику, чтобы пережить жару

Цихоцкая Мария

Готовимся к лету: какие продукты следует добавить в свою косметику, чтобы пережить жару
Для жары визажисты рекомендуют использовать специальные продукты.

Высокая температура и влага могут сделать даже самые стойкие продукты неустойчивыми, а макияж – неаккуратным.

Чтобы ваш макияж оставался безупречным в течение всего дня, визажисты рекомендуют использовать специальные продукты, разработанные для жаркого лета. Об этом пишет Oboz.

Водостойкая тушь:

Вместо обычной туши, которая может рассыпаться под влиянием жары и влаги, используйте водостойкую. Она не подведет вас даже в самый жаркий день, а также во время купания или занятия спортом.

Кремовые румяна:

Откажитесь от пудровых румян, которые могут осыпаться и тускнеть в течение дня. Кремовые румяна лучше держатся на коже, придают ей здоровое сияние и создают более натуральный эффект.

BB-крем вместо тонального:

Тональный крем с плотным покрытием может казаться слишком тяжелым и некомфортным в жару. Используйте крем BB, который не только выравнивает тон кожи, но и увлажнит ее и защитит от солнца.

Яркие тени:

Лето – время для экспериментов с цветом! Не бойтесь использовать яркие тени для создания интересного и оригинального макияжа.

Гель для бровей:

Карандаши и пудра для бровей могут расплываться под влиянием жары. Гель для бровей поможет зафиксировать волоски в нужном направлении и создать естественный эффект.

Дополнительные советы:

  • Используйте базу под макияж, которая поможет ему лучше держаться.
  • Наносите фиксатор макияжа, чтобы ваш макияж оставался безупречным в течение всего дня.
  • Не забудьте о солнцезащитном креме, который защитит вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
  • Пейте много воды, чтобы ваша кожа оставалась увлажненной.
  • Не используйте слишком много косметики, чтобы не забивать поры.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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