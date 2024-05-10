Готовимся к лету: какие продукты следует добавить в свою косметику, чтобы пережить жару

Высокая температура и влага могут сделать даже самые стойкие продукты неустойчивыми, а макияж – неаккуратным.

Чтобы ваш макияж оставался безупречным в течение всего дня, визажисты рекомендуют использовать специальные продукты, разработанные для жаркого лета. Об этом пишет Oboz.

Водостойкая тушь:

Вместо обычной туши, которая может рассыпаться под влиянием жары и влаги, используйте водостойкую. Она не подведет вас даже в самый жаркий день, а также во время купания или занятия спортом.

Кремовые румяна:

Откажитесь от пудровых румян, которые могут осыпаться и тускнеть в течение дня. Кремовые румяна лучше держатся на коже, придают ей здоровое сияние и создают более натуральный эффект.

BB-крем вместо тонального:

Тональный крем с плотным покрытием может казаться слишком тяжелым и некомфортным в жару. Используйте крем BB, который не только выравнивает тон кожи, но и увлажнит ее и защитит от солнца.

Яркие тени:

Лето – время для экспериментов с цветом! Не бойтесь использовать яркие тени для создания интересного и оригинального макияжа.

Гель для бровей:

Карандаши и пудра для бровей могут расплываться под влиянием жары. Гель для бровей поможет зафиксировать волоски в нужном направлении и создать естественный эффект.

Дополнительные советы:

Используйте базу под макияж, которая поможет ему лучше держаться.

Наносите фиксатор макияжа, чтобы ваш макияж оставался безупречным в течение всего дня.

Не забудьте о солнцезащитном креме, который защитит вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Пейте много воды, чтобы ваша кожа оставалась увлажненной.

Не используйте слишком много косметики, чтобы не забивать поры.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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