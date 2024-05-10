Готуємось до літа: які продукти варто додати до своєї косметики, щоб пережити спеку

Висока температура та волога можуть зробити навіть найстійкіші продукти нестійкими, а макіяж - неаккуратним.

Щоб ваш макіяж залишався бездоганним протягом усього дня, візажисти рекомендують використовувати спеціальні продукти, які розроблені для спекотного літа. Про це пише Oboz.

Водостійка туш:

Замість звичайної туші, яка може розсипатися під впливом спеки та вологи, використовуйте водостійку. Вона не підведе вас навіть у найспекотніший день, а також під час купання або заняття спортом.

Кремові рум'яна:

Відмовтеся від пудрових рум'ян, які можуть обсипатися та тьмяніти протягом дня. Кремові рум'яна краще тримаються на шкірі, надають їй здорового сяйва та створюють більш натуральний ефект.

BB-крем замість тонального:

Тональний крем з щільним покриттям може здаватися занадто важким та некомфортним у спеку. Використовуйте BB-крем, який не тільки вирівняє тон шкіри, але й зволожить її та захистить від сонця.

Яскраві тіні:

Літо - час для експериментів з кольором! Не бійтеся використовувати яскраві тіні, щоб створити цікавий та оригінальний макіяж.

Гель для брів:

Олівці та пудра для брів можуть розпливатися під впливом спеки. Гель для брів допоможе зафіксувати волоски в потрібному напрямку та створити природний ефект.

Додаткові поради:

Використовуйте базу під макіяж, яка допоможе йому краще триматися.

Наносьте фіксатор макіяжу, щоб ваш макіяж залишався бездоганним протягом усього дня.

Не забудьте про сонцезахисний крем, який захистить вашу шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Пийте багато води, щоб ваша шкіра залишалася зволоженою.

Не використовуйте занадто багато косметики, щоб не забивати пори.

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