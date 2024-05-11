Готуємо ніжки до босоніжок: топ-6 трендових дизайнів педикюру

Новий сезон диктує свої правила не лише у світі моди, але й у сфері краси. І педикюр не став винятком. Щоб ваші нігті на ногах завжди виглядали стильно та доглянуто, важливо знати, які тренди будуть актуальними у 2024 році. Про це пише Радіотрек.

Нюдовий педикюр:

Класика завжди в моді. Нюдові відтінки лаків, максимально наближені до кольору вашої нігтьової пластини, ніколи не вийдуть з моди. Такий педикюр виглядає елегантно, стримано та підходить до будь-якого образу. Додати трохи блиску та вишуканості можна за допомогою перлинного втирання.

Глибокий червоний:

Любителькам яскравих акцентів сподобається тренд на глибокий червоний та бургундський кольори. Ці насичені відтінки виглядають сміливо, сексуально та підкреслюють впевненість у собі. Такий педикюр стане чудовим доповненням до вечірнього образу або просто підніме настрій у похмурий день.

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Мармуровий дизайн:

Для тих, хто шукає щось більш вишукане та елегантне, ідеально підійде мармуровий педикюр. Цей дизайн виглядає дорого, стильно та позасезонно. Він однаково добре доповнить як літній сарафан, так і діловий костюм.

Колір морської хвилі:

Свіжий та трендовий відтінок морської хвилі стане справжнім хітом у 2024 році. Цей колір підкреслить засмагу, візуально подовжить ноги та подарує відчуття літа та безтурботності.

Мозаїка:

Наймодніший дизайн педикюру цього року – це мозаїка. Поєднання різних кольорів, візерунків та елементів декору (глітер, фольга, стрічки) дозволяє створювати справжні арт-об'єкти на ваших нігтях. Мозаїчний педикюр – це сміливо, креативно та незабутньо.

Котяче око:

Ефект "котяче око" завжди привертає увагу. У 2024 році його можна використовувати як у класичному варіанті, так і в поєднанні з іншими дизайнами. Для більш цікавого ефекту можна поєднувати два контрастні кольори лаку.

Нагадаємо, ми вже писали, як продовжити життя педікюру.

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