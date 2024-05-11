Готовим ножки к босоножкам: топ-6 трендовых дизайнов педикюра.

Новый сезон диктует свои правила не только в мире моды, но и в области красоты. И педикюр не стал исключением. Чтобы ваши ногти на ногах всегда выглядели стильно и ухоженно, важно знать, какие тренды будут актуальны в 2024 году. Об этом пишет Радиотрек.

Нудный педикюр:

Классика всегда в моде. Толстые оттенки лаков, максимально приближенные к цвету вашей ногтевой пластины, никогда не выйдут из моды. Такой педикюр смотрится элегантно, сдержанно и подходит к любому образу. Добавить немного блеска и изысканности можно с помощью жемчужного втирания.

Глубокий красный:

Любительницам ярких акцентов понравится тренд на глубокий красный и бургундский цвета. Эти насыщенные оттенки выглядят смело, сексуально и подчеркивают уверенность в себе. Такой педикюр станет отличным дополнением к вечернему образу или просто поднимет настроение в пасмурный день.

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Мраморный дизайн:

Для тех, кто ищет что-нибудь более изысканное и элегантное, идеально подойдет мраморный педикюр. Этот дизайн смотрится дорого, стильно и внесезонно. Он все равно хорошо дополнит как летний сарафан, так и деловой костюм.

Цвет морской волны:

Свежий и трендовый оттенок морской волны станет настоящим хитом в 2024 году. Этот цвет подчеркнет загар, зрительно удлинит ноги и подарит ощущение лета и безмятежности.

Мозаика:

Самый модный дизайн педикюра в этом году – это мозаика. Сочетание разных цветов, узоров и элементов декора (глитер, фольга, ленты) позволяет создавать настоящие арт-объекты на ваших ногтях. Мозаичный педикюр – это смело, креативно и незабываемо.

Кошачий глаз:

Эффект "кошачий глаз" всегда привлекает внимание. В 2024 г. его можно использовать как в классическом варианте, так и в сочетании с другими дизайнами. Для более интересного эффекта можно сочетать два контрастных цвета лака.

Напомним, мы уже писали, как продлить жизнь педикюру.

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