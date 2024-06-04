Окситоцин проти кортизолу.

"Гормон обіймашок" є активним борцем зі стресом. Він блокує виділення адренокортикотропного гормону (АКТГ) та, як наслідок, кортизолу. Тому під впливом окситоцину ми почуваємося у безпеці.

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Окситоцин дарит нам ощущение привязанности к людям, животным, природе, предметам и эмоциям. От работы рецепторов окситоцина зависит, насколько каждый из нас способен испытывать эмпатию. Людям с менее активным вариантом гена OXTR будет сложнее разобраться в чувствах других и разделить переживания.

Во время ковидной изоляции мы вынужденно сократили живое общение и встречи с людьми. Поэтому у многих людей происходила окситоциновая депривация – недостаток "гормона объятий", который проявлялся депрессивными состояниями, унынием, апатией, суицидальными наклонностями.

В военное время также не стоит забывать, что окситоцитон – надежный антагонист кортизола. Он мешает проявлению стресса на всех уровнях, вплоть до кожи или состояния ЖКТ.

Если хроническое повышение кортизола ухудшает заживление ран и триггерит воспалительные процессы, то окситоцин способствует скорейшему затягиванию ран и лечению акне.

Также известно, что окситоцин активизирует сокращение мышц желудка и тем самым приводит к скорейшему перевариванию пищи, к своевременному выделению пищеварительных соков. В то время, как кортизол блокирует работу жкт, вследствие чего пища "ложится камнем" в желудке.

Возможно, что вскоре ученые разработают новые способы терапии заболеваний желудка окситоцином, так как исследования в этом направлении ведутся и еще планируются.

Как только начали публиковаться первые работы о положительном влиянии окситоцина на психические функции, производители пищевых добавок быстро сориентировались. Но "окситоциновые чудеса" добавок/спреев нужно еще дополнительно исследовать на предмет безопасности и эффективности.

Гораздо проще получить гормон через социальные взаимодействия, особенно физические. При общении с детьми, животными, природой, при взаимных объятиях и любых дружеских взаимодействиях он вырабатывается в гораздо больших количествах.

В этом случае гормон не портится при хранении и действует незамедлительно.