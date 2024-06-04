"Гормон обнимашек" является активным борцом со стрессом
Окситоцин против кортизола.
"Гормон обнимашек" является активным борцом со стрессом. Он блокирует выделение адренокортикотропного гормона (АКТГ) и, как следствие, кортизола. Поэтому под влиянием окситоцина мы чувствуем себя в безопасности.
Окситоцин дарит нам ощущение привязанности к людям, животным, природе, предметам и эмоциям. От работы рецепторов окситоцина зависит, насколько каждый из нас способен испытывать эмпатию. Людям с менее активным вариантом гена OXTR будет сложнее разобраться в чувствах других и разделить переживания.
Во время ковидной изоляции мы вынужденно сократили живое общение и встречи с людьми. Поэтому у многих людей происходила окситоциновая депривация – недостаток "гормона объятий", который проявлялся депрессивными состояниями, унынием, апатией, суицидальными наклонностями.
В военное время также не стоит забывать, что окситоцитон – надежный антагонист кортизола. Он мешает проявлению стресса на всех уровнях, вплоть до кожи или состояния ЖКТ.
Если хроническое повышение кортизола ухудшает заживление ран и триггерит воспалительные процессы, то окситоцин способствует скорейшему затягиванию ран и лечению акне.
Также известно, что окситоцин активизирует сокращение мышц желудка и тем самым приводит к скорейшему перевариванию пищи, к своевременному выделению пищеварительных соков. В то время, как кортизол блокирует работу жкт, вследствие чего пища "ложится камнем" в желудке.
Возможно, что вскоре ученые разработают новые способы терапии заболеваний желудка окситоцином, так как исследования в этом направлении ведутся и еще планируются.
Как только начали публиковаться первые работы о положительном влиянии окситоцина на психические функции, производители пищевых добавок быстро сориентировались. Но "окситоциновые чудеса" добавок/спреев нужно еще дополнительно исследовать на предмет безопасности и эффективности.
Гораздо проще получить гормон через социальные взаимодействия, особенно физические. При общении с детьми, животными, природой, при взаимных объятиях и любых дружеских взаимодействиях он вырабатывается в гораздо больших количествах.
В этом случае гормон не портится при хранении и действует незамедлительно.