Головоломка на логіку: порахуйте вагу тварин всього за 25 секунд

Головоломки – це розумове тренування, яке може підвищити когнітивні здібності. На відміну від математичної задачі з чітким шляхом до відповіді, головоломки часто мають оманливі підказки або вимагають підійти до проблеми з іншого боку.

На представленому нижче зображенні є певні тварини, навпроти яких написана вага. Потрібно знайти вагу кожної тварини та вирішити останнє рівняння, повідомляє Jagran Josh.

Задачу потрібно вирішити за 25 секунд. Розумна гра, яка полягає у визначенні ваги тварин, є тестом на логіку та творче мислення.

математична головоломка на пошук невідомого числа. Джерело: Shakethebrain.com математична головоломка на пошук невідомого числа. Джерело: Shakethebrain.com

Рівняння в головоломці дають підказки до значень елементів, але потрібно використовувати свій мозок, щоб зрозуміти, як їх інтерпретувати. Коли ви перебуваєте під тиском часу, ви повинні зосередити свою увагу та думати швидше.

Якщо ви не знайшли жодного значення, нижче наведено розв'язання:

На зображенні троє кроликів, які разом важать 12 кг. Давайте візьмемо вагу одного кролика за X, що означає:

X+X+X = 12

3X = 12

X = 12/3

X = 4

Вага одного кролика 4 кг.

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Підходячи до першого рівняння, ми маємо птаха та кролика вагою 5 кг. Давайте візьмемо вагу птаха за Y, що означає

X+Y = 5

Взявши вагу кролика з наведеного вище рівняння, ми маємо:

4+Y = 5

Y = 5-4

Y = 1

Отже, вага птаха 1 кг.

Переходячи до наступного рівняння, ми маємо свиню та птаха вагою 99 кг. Візьмемо значення свині за Z

Z-Y = 99

Z-1 = 99

Z = 99+1

Z = 100

Вага свині 100 кг.

До останнього рівняння у нас є свиня, птах і кролик, і ми повинні знайти загальну вагу трьох тварин разом. Отримавши вагу всіх тварин із наведеного вище, ми маємо:

4+1+100 = 105

Отже, загальна вага всіх тварин становить 105 кг.

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