Головоломка на логику: сосчитайте вес животных всего за 25 секунд

Головоломки – это умственная тренировка, которая может повысить когнитивные способности. В отличие от математической задачи с четким путем ответа, головоломки часто имеют обманчивые подсказки или требуют подойти к проблеме с другой стороны.

На представленном ниже изображении есть определенные животные, напротив которых написан вес. Нужно найти вес каждого животного и решить последнее уравнение, сообщает Jagran Josh.

Задачу нужно решить через 25 секунд. Умная игра, заключающаяся в определении веса животных, является тестом на логику и творческое мышление.

математическая головоломка на поиск неизвестного числа. Источник: Shakethebrain.com

Уравнения в головоломке подсказывают значения элементов, но нужно использовать свой мозг, чтобы понять, как их интерпретировать. Когда вы находитесь под давлением времени, вы должны сосредоточить свое внимание и думать быстрее.

Если вы не нашли никакого значения, ниже приведено решение:

На изображении три кролика, которые вместе весят 12 кг. Давайте возьмем вес одного кролика за X, что означает:

X+X+X = 12

3X = 12

X = 12/3

X = 4

Вес одного кролика 4 кг.

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Подходя к первому уравнению, у нас есть птица и кролик весом 5 кг. Давайте возьмем вес птицы за Y, что означает

X+Y = 5

Взяв вес кролика из вышеприведенного уравнения, мы имеем:

4+Y = 5

Y = 5-4

Y = 1

Итак, вес птицы 1 кг.

Переходя к следующему уравнению, у нас есть свинья и птица весом 99 кг. Возьмем значение свиньи по Z

Z-Y = 99

Z-1=99

Z = 99+1

Z=100

Вес свиньи 100 кг.

До последнего уравнения у нас есть свинья, птица и кролик, и мы должны найти общий вес трех животных вместе. Получив вес всех животных из вышеприведенного, мы имеем:

4+1+100 = 105

Следовательно, общий вес всех животных составляет 105 кг.

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