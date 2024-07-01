Головний біль та мігрень: які передвісники

Деякі причини головного болю:

• М’язова напруга

• Погана постава: Погана постава, особливо при тривалому сидінні може спричинити затискання м’язів шиї та плечей, що може призвести до головного болю.

• Стрес і тривога

І в такому разі можна запобігти масажем, пілатесом, розтяжкою, ліками. Пропрацювання сходинкових мʼязів шиї, мʼязів біля лопаток, ( беремо спектр шийно-комірцевої зони), тригерних точок на переході голови і шиї, жувальних- вже допоможе зменшити головний біль.

Мігрень же це більше, ніж просто "сильний головний біль", це неврологічний стан, який ширший за інтенсивні, виснажливі головні болі.

За день чи два до мігрені можна відчути:

⁃ дратівливість

⁃ втому

⁃ збільшений апетит

⁃ біль і дискомфорт у шиї

⁃ чутливість до звуків та часті позіхання

" Біль при мігрені найчастіше вражає область чола. Зазвичай це з одного боку голови, але може виникати з обох боків або зміщуватися. Біль найчастіше описують як пульсуючий, дроблячий, перфораційний, стукаючий, виснажливий, але може бути та просто тупий, постійний сильний біль. Більшість нападів мігрені тривають близько 4 годин. Якщо їх не лікувати або вони не реагують на лікування, вони можуть тривати від 72 годин до тижня.

Причини мігрені:

• Судинні (внутрішньочерепне звуження та вазодилятація кровоносних судин) нерідко пов’язані з серотоніновою системою.

• Активація опасистих клітин, мастоцитів та нейрозапалення - до лікаря на діагностику.

• Нейронні події (гіперзбудливість та депресія кіркового поширення).

• Ноцицептивні причини (найрозповсюдженіший вид болю, він пов’язаний з роздратуванням больових рецепторів. Такий біль виникає при травмах, запаленнях, пошкодженнях тканин. ).

• Виділення гістаміну, триптази та інших запальних цитокінів - ось тут сфера їжі