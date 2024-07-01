Головная боль и мигрень: какие предвестники

Некоторые причины головной боли:

• Мышечное напряжение

• Плохая осанка: Плохая осанка, особенно при длительном сидении, может привести к зажатию мышц шеи и плеч, что может привести к головным болям.

• Стресс и тревога

И в таком случае можно предотвратить массаж, пилатес, растяжку, лекарства. Проработка ступенчатых мышц шеи, мышц у лопаток, (берем спектр шейно-воротниковой зоны), триггерных точек на переходе головы и шеи, жевательных уже поможет уменьшить головную боль.

Мигрень же это больше, чем просто "сильная головная боль", это неврологическое состояние, которое шире интенсивных, изнурительных головных болей.

За день или два до мигрени можно почувствовать:

⁃ раздражительность

⁃ усталость

⁃ увеличенный аппетит

⁃ боль и дискомфорт в шее

⁃ чувствительность к звукам и частые зевки

"Боль при мигрени чаще всего поражает область лба. Обычно это с одной стороны головы, но может возникать с обеих сторон или смещаться. Боль чаще всего описывают как пульсирующая, дробящая, перфорационная, стучащая, изнурительная, но может быть и просто тупая, постоянная сильная боль. Большинство приступов мигрени длятся около 4 часов. Если их не лечить или они не реагируют на лечение, они могут занять от 72 часов до недели.

Причины мигрени:

• Сосудистые (внутричерепное сужение и вазодилатация кровеносных сосудов) нередко связаны с серотониновой системой.

• Активация тучных клеток, мастоцитов и нейровоспаления – к врачу на диагностику.

• Нейронные события (гипервозбудимость и депрессия коркового распространения).

• Ноцицептивные причины (самый распространенный вид боли, он связан с раздражением болевых рецепторов. Такая боль возникает при травмах, воспалениях, повреждениях тканей.).

• Выделение гистамина, триптазы и других воспалительных цитокинов – вот здесь сфера пищи