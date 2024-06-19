Очі кольору смарагду: як виділити зелені очі за допомогою макіяжу

Зелені очі – рідкісний дар природи, який зачаровує та приковує погляди. Їх власниці володіють неповторною красою, яку можна підкреслити за допомогою правильно підібраного макіяжу.

Візажисти часто дають поради щодо макіяжу для карих або синіх очей, адже їхні власники становлять більшість. Проте, не варто забувати про зеленооких красунь! Їм теж є що запропонувати світові моди. Про це пише Oboz.

Один з несподіваних, але неймовірно ефективних трюків – це використання бордової туші. Цей винний відтінок, який у минулому році став трендом завдяки TikTok-блогерам, на зеленооких дівчатах розкривається просто неймовірно.

Чому бордова туш так добре підходить для зелених очей?

Вона не створює різкого контрасту. На відміну від чорної туші, бордова не підкреслює білок очей, а м'яко обрамляє повіки, підкреслюючи глибину зеленого кольору.

На відміну від чорної туші, бордова не підкреслює білок очей, а м'яко обрамляє повіки, підкреслюючи глибину зеленого кольору. Вона гармонійно поєднується з зеленим. Бордовий відтінок туші не просто не суперечить зеленому кольору очей, а й підкреслює його красу та насиченість.

Бордовий відтінок туші не просто не суперечить зеленому кольору очей, а й підкреслює його красу та насиченість. Вона додає ніжності та романтичності. Бордова туш не виглядає такою драматичною, як чорна, роблячи макіяж більш легким та витонченим.

Як правильно використовувати бордову туш:

Наносьте туш у кілька шарів. Так ви досягнете більш насиченого та виразного ефекту.

Так ви досягнете більш насиченого та виразного ефекту. Використовуйте пухнасту щіточку. Вона допоможе краще розділити вії та підкреслити їх красу.

Вона допоможе краще розділити вії та підкреслити їх красу. Не забудьте про праймер. Він допоможе туші краще лягти та протриматися протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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