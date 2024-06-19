Глаза цвета изумруда: как выделить зеленые глаза с помощью макияжа
Зеленые глаза – редкий дар природы, завораживающий и приковывающий взгляды. Их обладательницы обладают неповторимой красотой, которую можно подчеркнуть с помощью правильно подобранного макияжа.
Визажисты часто дают советы по макияжу для карих или синих глаз, ведь их владельцы составляют большинство. Однако, не стоит забывать о зеленоглазых красавицах! Им тоже есть, что предложить мировые моды. Об этом пишет Oboz.
Один из неожиданных, но невероятно эффективных трюков – это использование бордовой туши. Этот винный оттенок, который в прошлом году стал трендом благодаря TikTok-блогерам, на зеленоглазых девушках раскрывается просто невероятно.
Почему бордовая тушь так хорошо подходит для зеленых глаз?
- Она не создает резкого контраста. В отличие от чёрной туши, бордовая не подчеркивает белок глаз, а мягко обрамляет веки, подчеркивая глубину зеленого цвета.
- Она гармонично сочетается с зеленым. Бордовый оттенок туши не просто не противоречит зеленому цвету глаз, но подчеркивает его красоту и насыщенность.
- Она придает нежность и романтичность. Бордовая тушь не выглядит такой драматичной, как черная, делая макияж более легким и утонченным.
Как правильно использовать бордовую тушь:
- Наносите тушь в несколько слоев. Так вы добьетесь более насыщенного и выразительного эффекта.
- Используйте пушистую щеточку. Она поможет лучше разделить ресницы и подчеркнуть их красоту.
- Не забудьте о праймере. Он поможет туше лучше лечь и продержаться в течение дня.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.
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