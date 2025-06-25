Геологічна аномалія у Туреччині: вчені заявили про занурення земної кори у ядро планети

Нове геологічне дослідження виявило маловідомий тектонічний процес, що розгортається під Центрально-Анатолійським плато в Туреччині. Йдеться про унікальне явище, при якому частина земної кори ніби "стікає" в глибини планети. Цей процес, відомий як літосферне капання, здатен змінити уявлення вчених про динаміку тектонічних плит не лише на Землі, а й на інших небесних тілах.

Об'єктом дослідження став басейн Конья — знижена ділянка в центрі Туреччини. Аналіз супутникових та сейсмічних даних показав наявність незвичайної кільцевої структури, де земна кора помітно просідає. Про це пише The Daily Galaxy.

Під цією ділянкою науковці зафіксували щільні аномальні утворення в мантії, що свідчать про накопичення важкого матеріалу під поверхнею.

Як зазначає провідна авторка роботи, геофізикиня Джулія Андерсен з Університету Торонто, подібна поведінка кори може бути проявом того самого літосферного капання. Тобто нижня, важча частина літосфери починає поступово опускатися, створюючи краплеподібну масу, яка тягне за собою верхні шари. Коли цей щільний згусток повністю відривається та занурюється глибше, поверхня повертається у зворотному напрямку, викликаючи підйом.

Плато в Центральній Анатолії за останні 10 мільйонів років поступово піднялося на цілий кілометр. Проте басейн Конья, всупереч загальній тенденції, навпаки, просідає зі швидкістю до 20 мм на рік. Це дало підстави припустити, що під ним наразі триває нова фаза літосферного капання, незалежна від попередніх процесів у регіоні.

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Ще один дослідник, Рассел Пісклівец, також із Торонто, пояснив, що початкове капання могло призвести до виникнення подібних процесів у сусідніх зонах. З його слів, у міру того, як літосфера потовщується й провалюється вглиб, формується западина, яка згодом починає підніматися, коли важка маса остаточно занурюється.

Щоб перевірити свої припущення, вчені відтворили цей процес у лабораторії. Вони використали силіконовий полімер, подібний за властивостями до мантії, та створили модель земної кори з суміші кварцового піску та керамічних кульок. У моделі було закладено щільне ядро, яке імітувало важкий фрагмент літосфери. Уже через 10 годин почала формуватись крапля, що опускалась вниз, а ще через 50 годин виник аналог вторинного капання.

Експеримент довів: навіть без горизонтального тиску ці процеси можуть самостійно викликати вертикальне просідання кори й формування западин. Це відкриває нові перспективи у вивченні глибинної динаміки Землі.

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