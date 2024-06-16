Генератори в Україні 'під прицілом': які штрафи чекають на порушників з використання

У зв’язку з частими перебоями в електропостачанні, жителі міст України все частіше розглядають можливість використання альтернативних джерел енергії. Багато хто з них зупиняє свій вибір на генераторах, які інсталюють на своїх балконах. Однак така дія може призвести до накладення штрафу у розмірі до 510 гривень.

Водночас, монтаж автономної електростанції у приватному помешканні може бути пов’язаний з певними ризиками. Генератори не тільки створюють значний шум і виділяють отруйні гази під час роботи, але й через недотримання правил безпеки можуть спричинити пожежу або навіть вибух.

Як користуватись генераторами?

Відповідно до норм пожежної безпеки, паливні генератори слід розміщувати на відкритому просторі, дотримуючись безпечної відстані не менше шести метрів від будь-яких входів, вікон чи гаражних приміщень. Це правило ускладнює їх використання у багатоквартирних будинках.

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Для тих, хто все ж обрав розміщення генератора на балконі, критично важливо уникати попадання води на агрегат, щоб запобігти перегріву, пожежі або електричному удару. Також необхідно забезпечити наявність детектора газу для запобігання отруєння. Безпечнішою альтернативою є використання інверторних та акумуляторних генераторів, які мають бути герметично закритими з коректною синусоїдою, при цьому балконні вікна мають залишатися відчиненими. Важливо також контролювати рівень токсичних газів у помешканні та дотримуватися заходів пожежної безпеки.

Щодо штрафних санкцій, то основною проблемою при експлуатації генератора є його шумовий рівень. В Україні існують санітарні норми, якими регламентовано допустимий рівень шуму:

у денний час: 55-70 дБ;

у ночі: 45-60 дБ.

Згаданий закон "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту " передбачає штраф за шумове забруднення. Кодекс адмінпорушень пропонує таке покарання:

усне попередження;

штраф для фізосіб: 85-255 гривень;

штраф для юросіб: 255-510 гривень.

При повторному порушенні штраф збільшується до 255-510 гривень для фізосіб і до 850-2550 гривень для юросіб з можливою конфіскацією обладнання.

Штраф накладається після скарг сусідів до правоохоронних органів. Санепідемстанція має вимiряти рiвень шуму, полiцiя складає протокол та направляє справу до суду для призначення штрафу.

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