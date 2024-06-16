Генераторы в Украине 'под прицелом': какие штрафы ждут нарушителей по использованию

В связи с частыми перебоями в электроснабжении жители городов Украины все чаще рассматривают возможность использования альтернативных источников энергии. Многие из них останавливают свой выбор на генераторах, устанавливающих на своих балконах. Однако такое действие может привести к штрафу в размере до 510 гривен.

В то же время монтаж автономной электростанции в частном доме может быть связан с определенными рисками. Генераторы не только создают значительный шум и выделяют ядовитые газы во время работы, но и из-за несоблюдения правил безопасности могут вызвать пожар или даже взрыв.

Как использовать генераторы?

Согласно нормам пожарной безопасности, топливные генераторы следует размещать на открытом пространстве, соблюдая безопасное расстояние не менее шести метров от входов, окон или гаражных помещений. Это правило усложняет их использование в многоквартирных домах.

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Для тех, кто все же выбрал размещение генератора на балконе, критически важно избегать попадания воды на агрегат, чтобы предотвратить перегрев, пожар или электрический удар. Также необходимо обеспечить наличие детектора газа для предотвращения отравления. Более безопасной альтернативой является использование инверторных и аккумуляторных генераторов, которые должны быть герметично закрытыми с корректной синусоидой, при этом балконные окна должны оставаться открытыми. Важно также контролировать уровень токсичных газов в помещении и соблюдать меры пожарной безопасности.

Относительно штрафных санкций основной проблемой при эксплуатации генератора является его шумовой уровень. В Украине существуют санитарные нормы, регламентирующие допустимый уровень шума:

в дневное время: 55-70 дБ;

в ночные часы: 45-60 дБ.

Упомянутый закон "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благосостояния" предусматривает штраф за шумовое загрязнение. Кодекс админнарушений предлагает такое наказание:

устное предупреждение;

штраф для физлиц: 85-255 гривен;

штраф для юрлиц: 255-510 гривен.

При повторном нарушении штраф увеличивается до 255-510 гривен для физлиц и до 850-2550 гривен для юрлиц с возможной конфискацией оборудования.

Штраф налагается после жалоб соседей в правоохранительные органы. Санэпидемстанция должна измерить уровень шума, полиция составляет протокол и направляет дело в суд для назначения штрафа.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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