Де в Україні можна спуститися під землю: прохолодні місця для спекотного літа

Українська Земля мальовнича як ззовні, так і зсередини. Цікаві локації розташовані під землею подарують бажану прохолоду літом, цікаві враження для спогадів і натхнення на дослідження своєї Землі.

Серед підземних тунелів є дві можливості, які не варто пропускати: печери та катакомби України.

Дивовижні печери України

Печери – це дивовижний, не до кінця досліджений світ, який зберігає у собі багато таємниць. Спустившись під землю ви можете прогулятися лабіринтами, інколи поділених на декілька поверхів та дізнаєтесь купу цікавої інформації про підземний світ.

Вісім найдивовижніших печер України відкриті для туристів.

У недрах печери Атлантида, Хмельницька область. Джерело: @hsk_atlantyda У недрах печери Атлантида, Хмельницька область. Джерело: @hsk_atlantyda

Атлантида

Селища Завалля Хмельницької області відомо завдяки своїй дивовижній трирівневій печері - Атлантиді. Неначе місто під водою печера Атлантида має багато нерозкритих історичних таємниць. Краса печери України відома і в Європі, адже другої такої поки не відкрили. Кристали, які рясно розкидані по печері виблискують своїми багатогранними кутами аж на півтора метра. Дивовижно, але для того, щоб спуститися до печери, вам потрібно піднятися на 7 метрів над землею. Готуйтеся до довгої прогулянки по 4440 кв. м. Захопіть теплий та зручний одяг, адже під землею досить прохолодно.

Підсвічені кришталі печери Оптимістична, Тернопільська область. Джерело: @ukrainenow_travel Підсвічені кришталі печери Оптимістична, Тернопільська область. Джерело: @ukrainenow_travel

Оптимістична

Селище Королівка Тернопільської області, також має свою підземну галерею. Печера Оптимістична відома далеко за межами України, адже це один з найдивовижніших природних скарбів. Найдовша печера в Євразії (Оптимістична) занесена до книги рекордів Гіннеса. Прогулюючись по її підземних ходах ви побачите дивовижні утворення, які нафантазували кришталі, побуваєте в мінералогічному підземному музеї та арт–галереях. Печера не до кінця досліджена, її шляхи поки нескінченно довгі, тому спускатися до неї можна лише у супроводі професійного спелеолога, та маючи відповідне спорядження. Для туристів діють експрес тури, вони не глибокі, але досить вражаючі.

Під землею думки приходять до ладу – печера Млинки, Тернопільська область. Джерело: @aleksei_sverdlov_life Під землею думки приходять до ладу – печера Млинки, Тернопільська область. Джерело: @aleksei_sverdlov_life

Млинки

Печера розташована в селищі Залісся Тернопільської області. Тут випробувати свої вміння й навички можуть лишень справжні спелеологи. Ходи мають до 48 км у довжину, більшість з них важкопрохідні. Температура у печері поступово знижується до 10–11 градусів за Цельсієм. Для туристів є спеціальні тури середньої тяжкості, та теплий одяг і спорядження обов’язкові. Може вам вдасться спуститися і довести, що колись печера була під водою Сарматського моря.

Скарби печери Кришталева в Тернопільській області. Джерело: @ryba_turist Скарби печери Кришталева в Тернопільській області. Джерело: @ryba_turist

Кришталева

І знову Тернопільська область (с. Кривче) дивує своєю підземною красою. Кришталева - одна з найбільших печер України, яка має легкий доступ для туристів, обладнана додатковим світлом та поручнями. Відвідати печеру можна з дітьми середнього й старшого віку, попередньо захопивши шапки. Температура у залах печери не підіймається більш як 10 градусів за Цельсієм.

Спуститися під землю, щоб побачити красу печери Вертеба, Тернопільська область. Джерело: @liubov__veselova Спуститися під землю, щоб побачити красу печери Вертеба, Тернопільська область. Джерело: @liubov__veselova

Вертеба

Переміщаються до селища Більче-Золоте, проте, залишаємося в Тернопільській області. Гіпсова печера має гладеньке покриття з якого вискакують сталактити. Багато галерей поєднані вузькими проходами простягаються на 7 820 м. У печері було відкрито музей трипільської культури – це один з унікальних підземних музеїв України. Відвідати печеру можна всією сім’єю (обмеження за віком дивіться на сайті печери). Печеру можна відвідати на декількох рівнях складності, тож знайдеться цікавий спуск для кожного.

Сухий підводний світ – печера Озерна, Тернопільська область. Джерело: @yura_atlantida Сухий підводний світ – печера Озерна, Тернопільська область. Джерело: @yura_atlantida

Озерна

Просто неймовірне місце з блакитними озерами та гладенькими проходами. Додайте трохи адреналіну на 18 метровому вертикальному спуску до печери і вражень вистачить на все життя. На дні печери було знайдено багато кісточок досить давніх тварин, які жили 25 – 100 тисяч років тому. Рівень води в печері вимірюється, щоб прогулянка була безпечною. У період затоплення печери екскурсії не проводяться. Печера розташована в с. Стрілківці, Тернопільської області.

Ходи у 90 км – печера Попелюшка, Чернівецька область. Джерело: @arttravel21 Ходи у 90 км – печера Попелюшка, Чернівецька область. Джерело: @arttravel21

Попелюшка

Чернівецька область селище Подвірне мають один з входів до печери Попелюшка. Другий спуск до печери розташовано на території Молдови. Тож довжина вивчених шляхів печери Попелюшка близько 90 км. Тут ви побачите й галереї зі скульптурами, й підземні озера та надихаєтеся мінеральним повітрям досить корисним для здоров’я.

Скитська

Чернівецька область відома ще однією підземною красунею печерою Скитська. Розташована вона в селищі Звенячин і має другу назву "Гострі Говди". Печера невеличка, проте її ходи у 3,5 км мають цікаві повороти. В печері цікаво потренуватися, адже деякі "дороги" отримали свої особисті назви: "спіраль", "горло", "духовка", "кончіта", "горло" та інші. Не дивлячись на лякаючі назви проходів печеру відвідують безліч туристів, ціллю яких є "Кришталева зала" – це варто побачити на власні очі.

Катакомби України

На відміну від печер, катакомби рукотворні та датуються різними історичними періодами. Спуск до них буде справжньою історичною пригодою з цікавими історіями та подіями.

Екскурсії до катакомб безпечні та цікаві дітям, Одеса. Джерело: @wife_grinch Екскурсії до катакомб безпечні та цікаві дітям, Одеса. Джерело: @wife_grinch

Катакомби Одеси

В легендарному місті можна знайти декілька потаємних спусків до підземних схованок й тунелів. Вхід в одне з підземних міст розташовано в самій Одесі, а вхід у друге в селищі Нечитайло поблизу Одеси. Такі підземні міста використовувалися для контрабанди, схованки награбованого чи переміщення непоміченим по місту. Спустившись у катакомби Одеси ви побачите багато артефактів, почуєте безліч легенд та історичних фактів й трохи охолонете (температура не вище 14 градусів за Цельсієм).

Катакомби Львова

Підземелля Львова стануть чудовою колоритною пригодою для кожного туриста. Деякі підземні ходи було перетворено на цікаві заклади, які організовують "печерні" екскурсії. Спустившись до кавового підземелля на вас чекатиме неймовірний аромат та цікава екскурсія з видобуванням кави та дегустацією під землею. Також катакомби були перетворені у аптеку–музей – одну з найпопулярніших атракцій Львова. Підземелля Домініканського монастиря має відвідати кожен гість міста–Лева, щоб потім не жалітися, що не побачили дивовижне історичне місце.

Катакомби Тернополя

Печери не єдина підземна принада Тернополя. Відкриті усього 7 років тому підземелля Тернополя вже радують туристів. Одні з найвідоміших ходів розташовані під Надставною церквою.

Підземні ходи Житомира продовжують вивчати експерти. Джерело: https://www.facebook.com/ Підземні ходи Житомира продовжують вивчати експерти. Джерело: https://www.facebook.com/

Підземелля Житомира

Де є замок, є й підземелля з ходами. Замкова гора Житомира підтверджує ствердження і відкриває туристам загадковий історичний світ зі своїми суворими традиціями та законами. Не всі наважуються спуститися до замкового підземелля, адже хто знає які паски ще не розкриті внизу.

Підземелля Луцька

Відвідуючи кафедральний костел апостолів Петра і Павла спустіться у його підземелля. Ви доповнюєте багато цікавих історичних фактів доказовими артефактами.

Підземні міста столиці охоче приймають туристів. Джерело: https://www.oktown.com.ua/ Підземні міста столиці охоче приймають туристів. Джерело: https://www.oktown.com.ua/

Катакомби Києва

Столиця України має багату історію та безліч ще нерозкритих таємниць. Спуститися до таємних ходів можна на території Києво–Печерської лаври. Взагалі в Києві було відкрито понад 300 катакомб, та не всі вони придатні для відвідування туристами.