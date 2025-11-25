Понад століття тому лайнер, який вважали абсолютно безпечним, зіткнувся з айсбергом і зник у холодних водах Атлантики. Місце загибелі "Титаніка" десятиліттями залишалося предметом вивчення, але лише зараз дослідники отримали повне уявлення про те, де саме судно пішло на дно.

15 квітня 1912 року величезний океанський лайнер вирушив у свій перший рейс із британського Саутгемптона до Нью-Йорка. Подорож, якій пророкували успіх, завершилася трагедією вже на четвертий день — аварія забрала життя понад 1500 осіб, пише IFLScience.

Інтерес до "Титаніка" знову зріс після зникнення підводного апарата "Титан" компанії OceanGate, який прямував до місця катастрофи. Його вибух став фатальним для всіх п’ятьох учасників експедиції та знову порушив питання щодо точного місця, де затонув легендарний лайнер. Суперечки про те, що корабель загинув не зовсім там, де вважали раніше, існували давно.

Читайте також: Зникло та відродилось: вчені оголосили сенсаційну інформацію про Червоне море

Відомо, що "Титанік" вирушив із Саутгемптона, зробив короткі зупинки у французькому Шербурі та ірландському Квінстауні (нині Коб), а звідти попрямував через Атлантику. Але всього через чотири дні і після подолання більш ніж 3200 км судно зіткнулося з айсбергом приблизно за 640 км від узбережжя канадського Ньюфаундленду.

Де насправді затонув Титанік: вчені зробили вражаюче відкриття (фото) . Джерело: IFLScience Де насправді затонув Титанік: вчені зробили вражаюче відкриття (фото) . Джерело: IFLScience

Згідно з документами, з 2201 людини на борту 1489 опинилися у воді й були оголошені загиблими. Проте дослідники у статті 2023 року зазначають, що більшість жертв померли не від утоплення, а від гіпотермії — температура води тоді становила приблизно -2,2 °C.

Суворий холод та льодові поля створювали враження, що лайнер затонув значно далі від берега. Однак нові карти показали його фактичне місцезнаходження, і це стало несподіванкою навіть для досвідчених дослідників.

Ще одним відкриттям виявилася глибина, на якій спочивають уламки. "Титанік" лежить на дні океану на глибині близько 3819 метрів, причому його дві основні частини розташовані на відстані майже 800 метрів одна від одної.

Раніше ми розповідали, що в Антарктиді виявили понад 80 нових озер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!