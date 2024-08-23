Де та як провести День Незалежності України 2024. Ідеї для чудових вихідних серед натовпу та наодинці з сім’єю

Останні повноцінні вихідні літа будуть прикрашені святкуванням Дня Незалежності України. Україна залишається незалежною та стійкою, а ми маємо продовжувати робити все необхідне, щоб так було й надалі. Пропонуємо підняти дух єднання та свободи у всіх містах, та наповнити ці вихідні гарними спогадами тематичного відпочинку.

Наразі, як і останні два роки, заходи, які будуть відбуватися до свята у кожному місці, не розголошуються з міркувань безпеки. UAPortal пропонує свій тематичний список ідей для натхненних вихідних у різних містах України.

Музейні комплекси та історичні музеї України

Дізнатися більше про свою історію, культуру та традиції в День Незалежності України буде гарним проведенням часу для будь–якого віку. Це одне з ідей, яке може перетворитися на традицію саме вашої родини, яка буде текти поколіннями. Історичні музеї та музейні комплекси мають свої тематичні сюрпризи до святкування. Багато музейних платформ в цей день будуть проводити різноманітні майстер-класи для дітей і дорослих, дехто готує невеличкі концерти та тематичні зустрічі з відомими українськими митцями. Програми можна вже можна подивитися на офіційних сайтах музеїв, або на сторінках соцмереж. Ви можете підібрати музей за віком дитини або своїми особистими уподобаннями.

Музей історії Києва підготував до свята Дня Незалежності України майстер-клас "Солом’яна пташка". Захід проведе майстриня соломоплетіння, членкиня спілки майстрів народного мистецтва України Ірина Білай. Майстер–клас розпочнеться 24 серпня о 12.30 за адресою Богдана Хмельницького 7 та коштуватиме 250 грн з особи.

Раніше ми писали про найцікавіші музеї в Києві.

В музеї історії Києва вирує атмосфера козацтва та боротьби. Джерело: Джерело: @yarovao В музеї історії Києва вирує атмосфера козацтва та боротьби. Джерело: Джерело: @yarovao

Львівський музей історії України зможе розповісти про здобуття незалежності Україною цікаво та наочно. Подивіться на збережені артефакти та освіжіть у своїй пам’яті достеменну хронологію подій.

Львівський історичний музей має багато цікавих артефактів, які розказують цікаві історії. Джерело: https://www.facebook.com/львівський історичний музей Львівський історичний музей має багато цікавих артефактів, які розказують цікаві історії. Джерело: https://www.facebook.com/львівський історичний музей

Музей цікавої науки в Дніпрі зробить веселим та пізнавальним День Незалежності України для будь–якого віку. Станьте на пару годин українськими вченими, дізнайтеся про відомих колег та їх досягнення. Прослідкуйте, яких вершин досягла Україна в різних науках за часи незалежності.

Музей цікавої науки в Дніпрі інтерактивний та захоплюючий. Джерело: https://www.facebook.com/Музей цікавої науки в Дніпрі Музей цікавої науки в Дніпрі інтерактивний та захоплюючий. Джерело: https://www.facebook.com/Музей цікавої науки в Дніпрі

Одеська астрономічна обсерваторія та планетарій пропонують роздивитися зірки ближче, та дізнатися про досягнення українських дослідників у космосі.

Стати ближче до зірок, відвідуючи одеський Планетарій. Джерело: https://www.facebook.com/Одеський планетарій Стати ближче до зірок, відвідуючи одеський Планетарій. Джерело: https://www.facebook.com/Одеський планетарій

Ви також можете розглянути музеї України просто неба, як "Пирогово" або "Київська Русь" в Києві або "Історія міста у знаках і символах" у Кам'янському (Дніпро).

Парки та площі України

Паркова прогулянка рятує від туги, нудьги та додає здоров’я. Оберіть один з найкрасивіших парків України у своєму місті, або поруч та насолодіться чудовою погодою (синоптики обіцяють), мальовничими краєвидами та цікавими розвагами. Прогулянки великими площами міст будуть цікаві концертами, організованими розвагами та затишними закладами, які зроблять День Незалежності України смачним та ароматним.

Київ налічує понад 127 парків, 500 скверів та 78 бульварів. Прогулятися та побачити можна багато. Якщо ви обираєте паркову зону для затишної сімейної прогулянки, роздивіться парки подалі від центру міста. Якщо хочете пірнути у вирій подій та піднесеного настрою вам підійде прогулянка Хрещатиком з проходом крізь маріїнський парк.

Маріїнський парк один з візитівок столиці. Джерело: https://uk.wikipedia.org/ Маріїнський парк один з візитівок столиці. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Катеринославський бульвар у Дніпрі як завжди в ТОПі. Якщо є бажання мати більше простору та можливостей пейзажних прогулянок, варто розглядати такі локації, як парк Глоби та набережна Дніпра. Діорама "Битва за Дніпро" може стати тематичною екскурсією та відтворенням історичних подій у своїй пам’яті.

Місце романтичних та сімейних прогулянок у Дніпрі. Джерело: https://uk.wikipedia.org/ Місце романтичних та сімейних прогулянок у Дніпрі. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Одеса продовжує купальний сезон та пропонує свої літні локації для прогулянки в День Незалежності України. Від набережної, Дерибасівської до парку культури та Дюківського саду. Найкращі вулиці Одеси розкажуть багато цікавих історій про існування колоритного міста України.

Дюківській парк в Одесі має місця для відпочинку біля води. Джерело: https://www.tic.in.ua/ Дюківській парк в Одесі має місця для відпочинку біля води. Джерело: https://www.tic.in.ua/

Львів пропонує свої розваги у центрі міста тим, хто охоче відпочиває у великій кількості людей. та якщо бажання побути наодинці з рідними в цей день переважає, відправляйтеся на прогулянку в ботанічний сад або до парку "Залізна вода", якому виповнилося понад 120 років та, де можна побачити велику кількість джерел з водою насиченою залізом. Скласти зручний маршрут парками можна поєднавши їх з найсмачнішими кав’ярнями Львова.

Стрийський парк у Львові подарує затишок кожному гостю. Джерело: https://uk.wikipedia.org/ Стрийський парк у Львові подарує затишок кожному гостю. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Відпочинок на природі

Ще трохи тепла, ще трохи сонечка – можна провести святковий день на березі водойм або річок. Охочі до плавання ще можуть пірнути, а розкласти мангал та посмажити смачненького. Щоб зробити відпочинок на природі тематичним та колоритним заздалегідь можна підготувати історичні вікторини, гру "Хто зверху" для великої компанії або, навіть подивитися всією сім’єю "Пригоди Котигорошка" сидячі на галявині.

В Києві та області ви знайдете безліч водних локацій: "Острів Оболонь", озера Пущі Водиці, пляж Десенка на Троєщині, пляж парка Муромець тощо.

Найпопулярніша локація для купання біля Києва – Пуща Водиця. Джерело: https://www.ua-1.com/ Найпопулярніша локація для купання біля Києва – Пуща Водиця. Джерело: https://www.ua-1.com/

Львів’яни та гості міста зможуть скористатися можливістю відпочиваючи на пляжах: парку Яворівського, міста Золочів, бази відпочинку в селищі Давидів, Старого Села, селища Брюховичі, місті Перемишляни тощо.

Селище Брюховичі має перлину пляжного літнього відпочинку. Джерело: https://www.ua-1.com/ Селище Брюховичі має перлину пляжного літнього відпочинку. Джерело: https://www.ua-1.com/

Бази заміського відпочинку в Дніпрі пропонують комфортабельні умови для розміщення на березі водойм та серед лісу. Обирайте серед: База відпочинку Блакитні озера, Орельський двір, готельно–ресторанний комплекс Радута, база відпочинку дубовий гай, Сосновий бір, Дніпровські світанки тощо.

Смачний та тематичний День Незалежності України

Якщо у планах маєте зробити цей день смачним, оберіть заклади в українському стилі та з українською кухнею, щоб подарувати собі та близьким чудову атмосферу та відчуття ідентичності.

Атмосфера українського затишку та єднання – ресторан ''Куманьок''. Джерело: @kumanets_odesa Атмосфера українського затишку та єднання – ресторан ''Куманьок''. Джерело: @kumanets_odesa

Київ пропонує безліч варіантів смачних закладів з українськими сучасними або старовинними антуражем, особистою неповторною атмосферою та широким вибором смачних українських страв, зібраних з усіх регіонів України. Можете орати з нашого списку:

"Опанас". Адреса: вул. Терещенківська, 10.

"100 років тому вперед". Адреса: вулиця Володимирська, 4.

"Остання Барикада". Адреса: Майдан Незалежності, 1.

SHO - найбільший ресторан української кухні в Україні. Адреса: вул. Мечникова, 18.

"Царське село". Адреса: вул. Лаврська, 22.

Львів має свій ТОП 5 смачних закладів в українському стилі:

"Ресторація Бачевських". Адреса: вул. Шевська, 8.

"Трапезна. Адреса": вул. Валова, 18 а.

"Атляс". Адреса: пл. Ринок, 45.

"Kumpel". Адреса: вул. Винниченка, 6.

"Теплий п’єц". Адреса: вул. Староєврейська, 50.

Одеса може здивувати не лишень "Пузатою Хатою" та вареничною "Альпіна", скористуйтеся нагодою смачно поїсти в:

ресторані Сави Лібкіна "Дача". Адреса: Французький бульвар, 85, корпус №15;

корчмі-ресторані "Качка". Адреса: Лідерсівський бульвар, 17;

ресторані "Куманець". Адреса: вулиця Гаванна, 7;

ресторані "Залюбки". Адреса: вулиця Львівська, 15 а.

Дніпро може надихнути вас досить креативними сучасними смачними закладами в українському стилі:

Борщ.UA. Адреси: проспект Слобожанський, 31Д, ТРЦ "Наша ПРАВДА", вулиця Нижньодніпровська, 17, ТРЦ Караван Megastore.

Гостерія "Хата Подопригора". Адреса: пгт Кіровське, вул. Некрасова, 18

"Гуляй Поле". Адреса: по трасі на Павлоград біля селища Піщанка.

Етно-хутір "Галушківка". Адреса: селище Гречане.

"Кодацький кош". Адреса: в селі Старі Кодаки, пров. Переможний, 14 а.

День Незалежності України пройде чудово на будь-якій з локацій, якщо ви будете серед своїх та своєго. Натхненних святкових вихідних з відчуттям незалежності. Дізнавайтеся також з UAPortal чим здивує Житомирщина та ТОП 50 міст для бюджетного відпочинку в Україні.