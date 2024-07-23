ТОП 50 міст України для колекції вражень та бюджетного відпочинку

Міста України дивують та вражають атракціями та краєвидами. Крім популярних місць відпочинку, включіть у свою відпустку одне з маловідомих але не меньше цікавих локацій.

Ви отримаєте:

Варіант бюджетного відпочинку;

Можливість доторкнутися до історії та краще вивчити свою культуру;

Безліч ТОПових місць для фотосесій та заповнення соц мереж;

Тихий та затишний відпочинок;

Місця для зустрічі з натхненням.

Цікаві місця для подорожі Україною мають локації для купання, засмаги, гастрономічного туру та безліч цікавих атракцій. Оберіть своє місце затишку для наступного вікенду чи відпустки з ТОП 50 міст України для цікавої подорожі.

1. Старий Солотвин

Мисливський будинок в селищі Старий Солотвин приймає туристів та щасливі пари. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Містечко набуває популярності та вже увійшло в ТОП 20 міст для подорожі Україною восени. Проте літній вікенд тут проходить не менш вражаюче. Озеро, ліси та рибацька хатинка, яка стала вірусною для весільних та романтичних фотосесій.

"Острову любові" виповнилося вже понад 50 років, а кількість людей, які ще не отримали свою романтичне фото стрімко зменшується. У містечку можна зайнятися риболовлею, покататися на човнах, та надихатися свіжим лісовим повітрям.

2. Прилуки – Чернігівщині

Відвідайте Прилуки для затишного вікенду. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Містечко, яке вибарвлює козацьким минулим та приваблює поціновувачів архітектури. Враховуючи компактність міста, ви зможете подивитися всі атракції пішки, або здійснити вело-тур. Охайність та чистота довкола зроблять ваш відпочинок ще приємнішим.

3. Тульчин – Вінниччина

Резиденція Потоцьких у Тульчині – історичний скарб України. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Резиденція Потоцького в Тульчині відома на всю Україну та за її межами. Архітектурний комплекс в народі називають "подільським Версалем". Ще одна атракція, яка справить враження - це музей-квартира Миколи Леонтовича. Гуляти містом одне задоволення. Вам будуть доступні гастрономічні сцени, сучасні розваги та багато історичних атракцій та архітектурних споруд.

4. Тальне – Черкащина

Мисливський маєток Шувалових розкриє таємниці історії. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Затишний відпочинок серед мальовничої природи. Тальне відомо своїм мисливським маєтком Шувалових та парком зі столітніми дубами. Відвідайте костьол Святої Анни та відправляйтеся на мальовничі віші та велосипедні прогулянки.

5. Стрий – Львівщина

Архітектурно вражаючий Стрий. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Велике місто на Львівщині багато на архітектурні атракції, цікаві крамнички, сучасні розваги та гастрономічні сцени.

Включить у прогулянку:

Костел Марії Магдалини;

Костел Різдва Богородиці;

Костел Святого Йосифа.

Щоб насолодитися усіма принадами, краще залишитися у місті на вікенд.

6. Миргород – Полтавщина

Водні стави Миргорода для літнього відпочинку. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Відпочити, полікуватися мінеральними водами та насолодитися місцевими атракціями. Миргород розташовано на річці Хорол. По обидва береги квітне курортний парк, де ваші прогулянки перетворяться у терапевтичну насолоду. Зберіть свою колекцію фото у березовому гаю та на мальовничих берегах водяної артерії.

7. Хмільник – Вінниччина

Терапевтичний відпочинок в Хмільнику на Вінниччині. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Місто славиться своїми санаторними курортами, розташованими посеред чистих мальовничих лісів. Прогулянку архітектурними вуличками додасть у вас список атракцій:

Палац графа Ксідо;

Замок Тарнавського, якому понад 500 років;

Костел Пресвятої трійці;

Міст через південний Буг.

8. Олександрія – Кропивниччина

Місто де живуть історичні атракції України. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Місто у якому понад 100 атракцій вражає своїми затишними вуличками та атмосферою.

ТОП 10 атракцій Олександрії:

Міський Театр;

Музейний центр з книгарнею;

Галерея Вашарт;

Старий міський центр;

Шахівниця на Соборній;

Перехід через Інгулець;

Вугільні кар’єри;

Зелена садиба Ділієва;

Краєзнавчий музей;

Костянтинівський або залізничний міст.

У місті є де позасмагати, покупатися та вгамувати свою гастрономічну цікавість.

9. Самбір – Львівщина

Площа Ринок в Самбірі ода з найбільших в Європі. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Австрійська доба залишила на місті помітний слід. Якщо вам до вподоби Львів, ви будете в захваті від Самбір. До того ж відпочити у містечку можна значно дешевше, побачивши одину з найбільших у Європі Площу Ринок, церкву святої Богородиці, австрійські вілли та затишні кафе. Якщо хочете додати ще трохи страусових вражень, поруч зі Самбіром ви знайдете ферму "Білаки".

10. Диканька – Полтавщина

Тріумфальна арка відомого селища України – Диканька. Джерело: dikanka.live

Місто давно відоме, як в Україні, так і за її межами. Сюди з'їжджаються туристичні автобуси, бо подивитися та насолодитися таки є чим. Ваш відпочинок буде насиченим, завдяки атракціями розрахованих на туристів. З тим, затишок серед природи гарантовано.

11. Браїлів

Мальовничі краєвиди та локації для прогулянки в Браїлів. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Парк, палац, набережна вздовж водяної артерії міста. Літо в Браїліві наповнено мальовничими пікніками, фотосесіями кожного дня та душевним спокоєм за риболовлею або медитацією.

12. Селище Новогородецьке та каньйон " Високий камінь"

Літо на каньйоні ''Високий камінь'' в Новогородецькому. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Кращої локації для автентичного відпочинку годі й шукати. Відпочинок на водоймі, прогулянки лісом, відвідування стародавнього городища "Червона гора" – вражень вистачить, щоб надихнутися надовго.

13. Білгород – Дністровський

За теренами фортеці видніється Білгород – Дністровське ''море''. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Однойменна фортеця прикрашає сувенірні листівки України, а прогулянки човном по Дністровському лиману займуть добрих декілька годин на день та пам’ять вашої камери на телефоні. Неподалік від фортеці розташовано кілька грецьких храмів, які також варто включити в свій пізнавальний відпочинок.

14. Бучач – Тернопілля

Надихаючи краєвиди міста Бучач на Тернопільщині. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Місто, яке стало музою для Пінзеля та Меретина заслуговує стати на один рівень з Бережанами. Водяні простори, мальовничі обрії – це чудова локація для затишного літнього відпочинку в Україні на вікенд, або й більше.

15. Печера – Вінниччина

Літня відпустка може бути затишною та бюджетною. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Розташовуючись на березі Південного Бугу, Печера має неймовірні краєвиди. Ви побачите роботи одного з найвідоміших архітекторів України Городецького. Дерев’яні церкви та млин Потоцького доповнять враження, а можливість купатися в чистій воді та засмагати серед природи буде доречним до літнього відпочинку.

16. Лебедівка – Одещина

Морський відпочинок у Лебедівці, Одещина. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Містечко де море зустрічається з лісом подарує можливість затишного морського відпочинку та мальовничі обрії кожного дня. Якщо ви хочете прокидатися у наметі з видом на море, вам до Лебедівки.

17. Бреч – Чернігівщина

Японсько-корейський бік курортного комплексу в містечку Бреч. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Містечко стало відомим завдяки своєму курортному комплексу збудованому не так давно. Ви зможете відпочити пірнувши в японську, китайську та грецьку архітектуру та культуру. В курортному містечку доступні такі атракції як прогулянки на конях та квадроциклах.

18. Рогатин – Прикарпаття

Тиша Рогатина зцілює душі та насичує відпочинок атмосферою. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Побувати на батьківщині Роксолани та пірнути в архітектурний калейдоскоп буде досить цікаво та пізнавально. В Рогатині на вас чекає тихий та затишний літній відпочинок подалі від турбот.

19. Сатанів – Хмельниччина

Місцева Сінагога міста Сатанів на Хмельниччині. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Найкраще для піших походів та активного літнього відпочинку. Сатанів кліматичний та бальнеологічний курорт, де ви задихаєте на повні груди та широко розплющити очі, щоб охопити всю красу місцевості.

20. Кривче – Тернопілля

Вхід до печери Кришталева – прихопіть шапки. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Місцевість сповнена таємниць та легенд. Відвідайте одну з найкрасивіших печер України - Кришталеву та замок Контських. Містечку понад 500 років, тож і поціновувачі архітектури знайдуть себе.

21. Опішня – Полтавщина

Архітектурні принади селищі Опішня. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Відпочинок у Опішні не залишить вас без глиняних сувенірів. Музеї гончарства, майстер класи з давнього ремесла та архітектура занурить в українську культуру та подарує терапевтичний відпочинок.

22. Вінниця

Світломузичний фонтан для романтичного перебування в Вінниці. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Вікенд у Вінниці буде не гіршим ніж у столиці, тільки трохи дешевшим. Гастрономічна сцена Вінниці наповнена блюдами національної кухні, сучасні розваги та атракції зроблять ваші вихідні насиченими та сповненими вражень. Музичний різнокольоровий фонтан зробить вашу вечірню прогулянку містом різнобарвною та незабутньою.

23. Житомир

Роздивіться принади Житомира для літнього відпочинку. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Суша і вода, розваги та атракції, активний відпочинок та релакс – все можливо у Житомирі. Знайдіть "голову Чадського" та прогуляйтеся високими берегами Тетерева не пропустивши можливість покупатися.

24. Лосяч – Тернопілля

Відпочинок у селі з водоймою та тишею. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Сільський відпочинок може бути казково затишним та цікавим. Еко продукти, свіже повітря та чисті водойми для купання та риболовлі. Лосяч називають "подільською Швейцарією", тож фото з гарною декорацією гарантовано.

25. Тростянець – Сумщина

Красиве місто для прогулянок на вікенд. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Пишатися Тростянцю ж чим, його довгий список атракцій сповнений замкових стін та старовинної архітектури. Дендропарк "Нескучне" подарує природні враження та багато гарних фото. Обов’язково додайте до своїх літніх планів відвідування замкоподібного Круглого Двору.

26. Скала–Над-Збручем – Тернопілля

Краса відпочинку в селищі Скала-Над-Збручем. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Атмосферне історичне місце сподобається поціновувачам давніх артефактів та збережених скарбів. Інші можуть насолодитися природною красою та тишею.

27 Берегове – Закарпаття

Красиве місто Закарпаття для відпочинку з колоритом. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Місто для тих, хто хоче побувати за кордоном не полишаючи України. Архітектура Берегова більш Польська, аніж Українська, або Західноукраїнська, як то кажуть. Милі маленькі крамнички, колоритні ресторанчики та неймовірна атмосфера насичена карпатським повітрям створять затишок вашого відпочинку.

28. Белз – Львівщина

Місто де літній відпочинок перетворюється на романтику. Джерело: https://upload.wikimedia.org/

Колоритність міста зберігають його мешканці, чисельність яких не перевищує 2.5 тисяч. Ви будете здивовані рівною дорогою, яка веде з Червонограда до Белза, нещодавній ремонт зробив її окремою атракцією. Центр міста теж було приведено до ладу. Серед чисельних розвалених історичних скарбів, є й ті, які варто подивитися. Ратуша, маленький замок, декілька костелів та православна церква, яка має неймовірний сад та краєвиди зі оглядової вежі.

29. Дрогобич – Львівщина

Стародавнє затишне місто Дрогобич. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Розкрийте свій секрет Дрогобича подивившись: ратушу, давньоруську оборонну вежу, 2 красивіі галицькі дерев'яні церкви, найбільшу в Україні синагогу, костели, солеварню, багато старовинних вілл та колоритних магазинів.

30 Новгород Сіверський – Чернігівщина

Додайте до своєї колекції історичних скарбів Новгород Сіверський. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Про те, як українці ладно складають свій побут ходять чутки. Новгород Сіверський це приклад українського історичного міста, де усе до ладу. Роздивіться зблизька Спасо Преображенська й монастир фортецю, Тріумфальну арку, дерев’яну Микильську церкву, щоб поринути у вирій історичних подій. Для літнього відпочинку додайте релакс на берегах Десни.

31. Свірж – Львівщина

Замок на березі в Свірже – легенда кінематографії. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Вражає замком на берегах ставків та природними скарбами. Відправляйтеся на місця, де проводилися зйомки 3 мушкетерів та й самі не згубіть можливість сісти на коней та відправитися на мальовничу прогулянку. Влітку можна ловити рибу, засмагати та купатися в місцевих водоймах.

32. Буки – Черкащина

Літній відпочинок в Буцькому каньйоні захопливий для будь-якого віку. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Якщо ви до цього не чули про Буцький каньйон, варто терміново погуглити. Приваблива та затишна місцевість чудово пасує літньому відпочинку біля води. Ви можете зупинитися як з наметом, так і найближчих містечках, также як Буки. Для комфортабельної зупинки дивіться місцеві курорти.

33 Самчики – Хмельниччина

Знакове історичне місто для поціновувачів артефактів. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Палац, яким відомі Самчики просто у чудовому стані. Пориньте у побут Чечелів та послухайте купу цікавих історій та подій. Самчики затишне та доглянуте містечко обрамлене мальовничою природою, налаштуйтеся на терапевтичні прогулянки.

34. Корсунь – Черкащина

Замкові споруди в Корсуні дивують своїми історіями. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Старовинне місто, що зберегло декілька неповторних історичних скарбів, один з яких палацо-паркова резиденція. Чисте та охайне містечко огорнуте в зелені ліси та пагорби. Тут можна розслабитися та насолодитися мальовничими краєвидами, сніданками в місцевих кафе та медитацією на вершині оглядових майданчиків.

35. Хотин – Буковина

Одне з найцікавіших міст України для відпочинку та вражень. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Місто, що відсвяткувало 1000 років заслуговує на ваш вільний вікенд. Одна з найгарніших фортець України подарує незабутні враження та фото, які не потребують фільтрів. Літній відпочинок із засмагою, освіжаючою водою та цілющіми прогулянками буде забезпечено

36. Маліївці – Хмельниччина

Маліївка багата на рукотворні скарби. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Поділля має неабияку красу та багато атракцій. В маліївці розташовано палац Орловських, стародавній парк з фонтанами та ставами, а також рукотворна скеля-водоспад з печерним гротом.

37. Чинадійове – Закарпаття

Карпатські краєвиди та безліч місць для відпочинку – Чинадієво. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Побувайте в Урочищі Берегвар, де розташовано прекрасний мисливський замок одного з графів Шенборнів. Вам буде що роздивитися, де погуляти та досхочу надихатися карпатським повітрям.

38. Умань – Черкащина

Парк Софіївка проводить багато літніх заходів для дорослих та дітей. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Здійснити прогулянку в Умані та подивитися всі принади просто неможливо. Умань сучасне місто зі старовинною архітектурою, та одним з найкращих ландшафтних парків - "Софіївка". Тут проходять фотосесії, знімаються фільми та розважаються дорослі й діти. Зазирніть до хасидського кварталу в Умані, він слугує "порталом" до Ізраїлю.

39. Заліщики – Тернопілля

Цікаві місця України для подорожі та відпочинку. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Коли Дністер робив свій крутий поворот, ще не знав про популярність, яка настигне цю місцевість. Неймовірні краєвиди тепер доповнюють принади відпочинку в Заліщиках, бо туристичні атракції тут не полічити. Зупинка в Заліщиках можлива як у курортних готелях, так і приватних пропозиціях.

40. Бережани – Тернопілля

Архітектурне місто для пейзажних прогулянок. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Архітектурно круте місто, де голова повертається на 180 градусів і трохи паморочиться від кількості деталей, які хочеться розгледіти. Бережани для спокійного неуспішного відпочинку з відкриттям нових цікавих закладів, крамничок та пропозицій за кожним поворотом.

41. Червоноград – Тернопілля

Водоспад в Тернопільський області біля Червонограду. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Ця місцевість для відпочинку з рюкзаком. Тут розташовано Джуринський каньйон, замок Понінських (руїни) та найбільший водоспад України. Пориньте у магію пір року, які змінюють краєвиди та роблять місцевість магічною для відпочинку.

42. Чортків – Тернопілля

Історичне місто з безліччю сучасних розваг. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Прокидайтеся з церковними дзвонами та засинайте з магією ліхтариків за вікном. Чортків має красиву архітектуру, приваблює сучасними розвагами та надихає оглядовими майданчиками.

43. Чернівці

Місто, де ваш вікенд буде вражаючим – Чернівці. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Місто, яке увібрало в себе українську, румунську, єврейську, польську та турецьку архітектуру. Чернівці колоритні, захоплюючі, з сучасним серцем та давньою душею.

44. Жовква – Львівщина

Місто для тихого відпочинку з безліччу прогулянок. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Місто для відпочинку, зібрання до купи думок та романтичних мрій. Дізнайтеся більше про архітектуру міста та його історичну цінність обравши найближчий вікенд.

45. Чернігів

Красиве та величне місто України – Чернігів. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Атракції Чернігова можуть зайняти вас більш як на вікенд. Та, якщо ви мрієте про літній відпочинок, оселіться поруч із та обирайте декілька атракцій для одного дня.

46. Ніжин – Чернігівщина

Історичне та цікаве місто України для тихого відпочинку – Ніжин. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Серед історичної архітектури, ви знайдете інстаграмні заклади та місця для сучасного релаксу. Зберіть свою колекцію церков 18 століття у Ніжині.

47. Луцьк

Старе місто в Луцьку сповнене історії та легенд. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Вимощений бруківкою, затишний та просторий Луцьк вразить різноманіттям архітектури, чистими вуличками та гостинністю. Відвідайте замки, посидіть у броварнях та відчуйте атмосферу старого міста.

48. Седнів – Чернігівщина

Деревьяна церква у місті Седнів. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Хочете, щоб шкіра стала гусячою? Відвідайте відому дерев’яну церкву, де знімали кінострічку "Вій" по Гоголю. Прогуляйтеся парком з альтанкою, щоб зняти стрес та відвідайте палац Лізогубів для розширення кругозору.

49. Мукачево – Закарпаття

Замкові споруди Мукачево відомі за межами України. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

Безумовно один з туристичних центрів Західної України. Тут і палаци, і західноукраїнська кухня у всій красі, а також багато лікувальних та курортних комплексів для комфортабельного відпочинку.

50. Олесько, Підгірці, Золочів – Золота підкова Львова

Олеський замок входить в тур ''Золота підкова Львова''. Джерело: https://andy-travel.com.ua/

За однойменною назвою та маршрутом проходять багато туристичних турів. Влаштувати турне на вікенд можна й самостійно, хоча легше це зробити своїм транспортом. В кожному з містечок варто зупинитися на цілий день, щоб роздивитися інші історичні атракції та насолодитися атмосферою затишних локацій України.

Роздивляйтеся Україну разом з UaPortal та виділяйте час на вражаючий відпочинок попри все. Це збереже та поповнить сили для подальшої боротьби з ворогом.