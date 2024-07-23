ТОП 50 городов Украины для коллекций впечатлений и бюджетного отдыха

Города Украины удивляют и поражают достопримечательностями и пейзажами. Помимо популярных мест отдыха, включите в свой отпуск одно из малоизвестных, но не менее интересных локаций.

Вы получите:

вариант бюджетного отдыха;

возможность прикоснуться к истории и лучше изучить свою культуру;

Множество ТОПовых мест для фотосессий и заполнения социальных сетей;

Тихий и уютный отдых;

Места для встречи с вдохновением.

Интересные места для путешествия по Украине имеют локации для купания, загара, гастрономического тура и множество интересных достопримечательностей. Выберите свое место для следующего уик-энда или отпуска из ТОП 50 городов Украины для интересного путешествия.

1. Старый Солотвин

Охотничий дом в поселке Старый Солотвин принимает туристов и счастливые пары. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Поселок приобретает популярность и уже вошел в ТОП 20 городов для путешествия по Украине осенью. Однако летний уикенд здесь проходит не менее впечатляюще. Озеро, леса и рыбацкая избушка, которая стала вирусной для свадебных и романтических фотосессий.

"Острову любви" исполнилось уже более 50 лет, а количество людей, еще не получивших свое романтическое фото стремительно уменьшается. В городке можно заняться рыбалкой, прокатиться на лодках и вдохновляться свежим лесным воздухом.

2. Прилуки – Черниговщине

Посетите Прилуки для уютного уик-энда. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Поселок, который окрашивает казацким прошлым и привлекает ценителей архитектуры. Учитывая компактность города, вы сможете посмотреть все атракции пешком, или совершить вело-тур. Аккуратность и чистота вокруг сделают ваш отдых еще приятнее.

3. Тульчин – Винница

Резиденция Потоцких в Тульчине – историческое сокровище Украины. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Резиденция Потоцкого в Тульчине известна на всю Украину и за ее пределами. Архитектурный комплекс в народе называют "подольским Версалем". Еще одна аттракция, которая произведет впечатление – это музей-квартира Николая Леонтовича. Играть по городу одно удовольствие. Вам будут доступны гастрономические сцены, современные развлечения и много исторических достопримечательностей и архитектурных сооружений.

4. Тальное – Черкасская область

Охотничье имение Шуваловых раскроет тайны истории. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Уютный отдых среди живописной природы. Тальное известно своим охотничьим имением Шуваловым и парком со столетними дубами. Посетите костел Святой Анны и отправляйтесь на живописные веши и велосипедные прогулки.

5. Стрый – Львовщина

Архитектурно впечатляющий Стрый. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Большой город на Львовщине много на архитектурные достопримечательности, интересные лавочки, современные развлечения и гастрономические сцены.

Включить в прогулку:

Костёл Марии Магдалины;

Костел Рождества Богородицы;

Костёл Святого Иосифа.

Чтобы насладиться всеми прелестями, лучше остаться в городе на уикенд.

6. Миргород – Полтавщина

Водные пруды Миргорода для летнего отдыха. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Отдохнуть, полечиться минеральными водами и насладиться местными достопримечательностями. Миргород расположен на реке Хорол. По обеим берегам цветет курортный парк, где ваши прогулки превратятся в терапевтическое наслаждение. Соберите свою коллекцию фото в березовой роще и на живописных берегах водяной артерии.

7. Хмельник – Винница

Терапевтический отдых в Хмельнике в Винницкой области. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Город славится своими санаторными курортами, расположенными среди чистых живописных лесов. Прогулку по архитектурным улочкам добавит у вас список достопримечательностей:

Дворец графа Ксидо;

Замок Тарнавского, которому более 500 лет;

Костёл Пресвятой троицы;

Мост через южный Буг.

8. Александрия – Крапивниччина

Город, где живут исторические аттракции Украины. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Город в котором более 100 достопримечательностей поражает своими уютными улочками и атмосферой.

ТОП 10 достопримечательностей Александрии:

Городской театр;

Музейный центр с книжным магазином;

Галерея Вашарт;

Старый городской центр;

Шахматная доска на Соборной;

Переход через Ингулец;

угольные карьеры;

Зеленая усадьба Дилиева;

Краеведческий музей;

Константиновский или железнодорожный мост.

В городе есть где позагорать, покупаться и унять свое гастрономическое любопытство.

9. Самбор – Львовщина

Площадь Рынок в Самборе ода из крупнейших в Европе. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Австрийские сутки оставили на городе заметный след. Если вам нравится Львов, вы будете в восторге от Самбора. К тому же отдохнуть в городке можно значительно дешевле, увидев одну из самых больших в Европе Площадь Рынок, церковь святой Богородицы, австрийские виллы и уютные кафе. Если хотите добавить еще чуть-чуть страусовых впечатлений, рядом с Самбором вы найдете ферму "Билаки".

10. Диканька – Полтавщина

Триумфальная арка известного поселка Украины – Диканька. Источник: dikanka.live

Город давно известен как в Украине, так и за ее пределами. Сюда съезжаются туристические автобусы, потому что посмотреть и насладиться есть чем. Ваш отдых будет насыщенным, благодаря аттракциям рассчитанным на туристов. С тем, уют среди природы гарантирован.

11. Браилов

Живописные виды и локации для прогулки в Браилов. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Парк, дворец, набережная вдоль водной артерии города. Лето в Браиле наполнено живописными пикниками, фотосессиями каждый день и душевным спокойствием за рыбалкой или медитацией.

12. Поселок Новогородецкий и каньон "Высокий камень"

Лето на каньоне ''Высокий камень'' в Новогородецком. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Лучшей локации для аутентичного отдыха не найти. Отдых на водоеме, прогулки по лесу, посещение древнего городища "Красная гора" – впечатлений хватит, чтобы вдохновиться надолго.

13. Белгород – Днестровский

За пределами крепости виднеется Белгород - Днестровское ''море''. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Одноименная крепость украшает сувенирные открытки Украины, а прогулки на лодке по Днестровскому лиману займут добрых несколько часов в день и память вашей камеры на телефоне. Недалеко от крепости расположено несколько греческих храмов, которые также следует включить в свой познавательный отдых.

14. Бучач – Тернопольщина

Вдохновляя виды города Бучач Тернопольской области. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Город, ставший музой для Пинзеля и Меретина, заслуживает стать на один уровень с Бережанами. Водяные просторы, живописные горизонты – это отличная локация для уютного летнего отдыха в Украине на уикенд, или больше.

15. Пещера – Винницкая область

Летний отпуск может быть уютным и бюджетным. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Располагаясь на берегу Южного Буга, Пещера имеет невероятные виды. Вы увидите работы одного из известнейших архитекторов Украины Городецкого. Деревянные церкви и мельница Потоцкого дополнят впечатление, а возможность купаться в чистой воде и загар среди природы будет уместным к летнему отдыху.

16. Лебедевка – Одесщина

Морской отдых в Лебедевке, Одесщина. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Поселок где море встречается с лесом подарит возможность уютного морского отдыха и живописные горизонты каждый день. Если вы хотите просыпаться в палатке с видом на море, вам до Лебедевки.

17. Бречь – Черниговщина

Японо-корейская сторона курортного комплекса в городке Бреч. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Поселок стал известен благодаря своему курортному комплексу, построенному не так давно. Вы сможете отдохнуть нырнув в японскую, китайскую и греческую архитектуру и культуру. В курортном городке доступны такие достопримечательности как прогулки на лошадях и квадроциклах.

18. Рогатин – Прикарпатье

Тишина Рогатина исцеляет души и насыщает отдых атмосферой. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Побывать на родине Роксоланы и нырнуть в архитектурный калейдоскоп будет интересно и познавательно. В Рогатине вас ждет тихий и уютный летний отдых подальше от забот.

19. Сатанов – Хмельницкая область

Местная Синагога города Сатанов в Хмельницкой области. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Лучше всего для пеших походов и активного летнего отдыха. Сатанов климатический и бальнеологический курорт, где вы задыхаете полной грудью и широко открыть глаза, чтобы охватить всю красоту местности.

20. Кривче – Тернополь

Вход в пещеру Хрустальная – прихватите шапки. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Местность полна тайн и легенд. Посетите одну из самых красивых пещер Украины – Хрустальную и замок Контских. Поселку более 500 лет, поэтому и ценители архитектуры найдут себя.

21. Последняя – Полтавщина

Архитектурные прелести поселка Опишня. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Отдых в Опошне не оставит вас без глиняных сувениров. Музеи гончарства, мастер-классы по древнему ремеслу и архитектура погрузит в украинскую культуру и подарит терапевтический отдых.

22. Винница

Светомузыкальный фонтан для романтического пребывания в Виннице. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Уикенд в Виннице будет не хуже столицы, только немного дешевле. Гастрономическая сцена Винницы наполнена блюдами национальной кухни, современные развлечения и достопримечательности сделают ваши выходные насыщенными и полными впечатлений. Музыкальный разноцветный фонтан сделает вашу вечернюю прогулку по городу разноцветной и незабываемой.

23. Житомир

Посмотрите приманки Житомира для летнего отдыха. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Суша и вода, развлечения и достопримечательности, активный отдых и релакс – все возможно в Житомире. Найдите "голову Чадского" и прогуляйтесь по высоким берегам Тетерева не упустив возможность покупаться.

24. Лосяч – Тернопольщина

Отдых в селе с водоемом и тишиной. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Сельский отдых может быть сказочно уютным и интересным. Эко продукты, свежий воздух и чистые водоемы для купания и рыбалки. Лосяч называют "подольской Швейцарией", поэтому фото с хорошей декорацией гарантировано.

25. Тростянец – Сумщина

Красивый город для прогулок на уикенд. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Гордиться Тростянцу же чем, его длинный список достопримечательностей полон замковых стен и старинной архитектуры. Дендропарк "Нескучное" подарит естественные впечатления и много красивых фото. Обязательно добавьте к своим летним планам посещение замкообразного Круглого Двора.

26. Скала-Над-Збручем – Тернопольщина

Красота отдыха в поселке Скала-Над-Збручем. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Атмосферное историческое место понравится любителям древних артефактов и сохранившихся сокровищ. Другие могут насладиться природной красотой и тишиной.

27 Берегово – Закарпатье

Красивый город Закарпатья для отдыха с колоритом. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Город для тех, кто хочет побывать за границей не покидая Украину. Архитектура Берегова более Польская, чем Украинская, или Западноукраинская, как говорится. Милые маленькие лавочки, колоритные ресторанчики и невероятная атмосфера насыщенная карпатским воздухом создадут уют вашего отдыха.

28. Белз – Львовщина

Город где летний отдых превращается в романтику. Источник: https://upload.wikimedia.org/

Колоритность города сохраняют его жители, численность которых не превышает 2.5 тысячи. Вы будете удивлены ровной дорогой, ведущей из Червонограда в Белз, недавний ремонт сделал ее отдельной аттракцией. Центр города тоже был приведен в порядок. Среди многочисленных разваленных исторических сокровищ есть и те, которые стоит посмотреть. Ратуша, маленький замок, несколько костелов и православная церковь, которая имеет невероятный сад и вид с башни.

29. Дрогобыч – Львовщина

Древний уютный город Дрогобыч. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Раскройте свой секрет Дрогобыча посмотрев: ратушу, древнерусскую оборонную башню, 2 красивые галицкие деревянные церкви, самую большую в Украине синагогу, костелы, солеварню, много старинных вилл и колоритных магазинов.

30 Новгород Северский – Черниговщина

Добавьте в свою коллекцию исторических сокровищ Новгород Северский. Источник: https://andy-travel.com.ua/

О том, как украинцы изрядно составляют свой быт ходят слухи. Новгород Северский это пример украинского исторического города, где все толком. Рассмотрите вблизи Спасо Преображенскую и монастырь крепость, Триумфальную арку, деревянную Никольскую церковь, чтобы проникнуть в теплые края исторических событий. Для летнего отдыха добавьте релакс на берегах Десны.

31. Свирж – Львовщина

Замок на берегу в Свирже – легенда кинематографии. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Впечатляет замком на берегах прудов и природными сокровищами. Отправляйтесь на места, где проводились съемки 3 мушкетеров и сами не упустите возможность сесть на лошадей и отправиться на живописную прогулку. Летом можно ловить рыбу, загорать и купаться в местных водоемах.

32. Буки – Черкасская область

Летний отдых в Буцком каньоне увлекателен для всех возрастов. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Если вы до этого не слышали о Буцком каньоне, стоит срочно погуглить. Привлекательная и уютная местность прекрасно подходит летнему отдыху у воды. Вы можете остановиться как с палаткой, так и в ближайших городках, также как Буки. Для комфортной остановки смотрите местные курорты.

33 Самчики – Хмельницкая область

Знаковый исторический город для ценителей артефактов. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Дворец, которым известны Самчики просто в отличном состоянии. Окунитесь в быт Чечелов и послушайте кучу интересных историй и событий. Самчики уютный и ухоженный городок, обрамленный живописной природой, настройтесь на терапевтические прогулки.

34. Корсунь – Черкасская область

Замковые сооружения в Корсуне удивляют своими историями. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Старинный город, сохранивший несколько неповторимых исторических кладов, один из которых дворцово-парковая резиденция. Чистый и чистоплотный городок окутан в зеленые леса и холмы. Здесь можно расслабиться и насладиться живописными видами, завтраками в местных кафе и медитацией на вершине смотровых площадок.

35. Хотин – Буковина

Один из самых интересных городов Украины для отдыха и впечатлений. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Отпраздновавший 1000 лет город заслуживает вашего свободного уик-энда. Одна из самых красивых крепостей Украины подарит незабываемые впечатления и фото, не требующие фильтров. Летний отдых с загаром, освежающей водой и целебными прогулками будет обеспечен

36. Малиевцы – Хмельницкая область

Малиевка богата рукотворными сокровищами. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Подолье имеет незаурядную красоту и много достопримечательностей. В Малиевке расположен дворец Орловских, древний парк с фонтанами и прудами, а также рукотворная скала-водопад с пещерным гротом.

37. Чинадиево – Закарпатье

Карпатские пейзажи и множество мест для отдыха – Чинадиево. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Побывайте в Урочище Берегвар, где расположен прекрасный охотничий замок одного из графов Шенборнов. Вам будет что посмотреть, где погулять и вдохновляться вдохновляться карпатским воздухом.

38. Умань – Черкасская область

Парк Софиевка проводит много летних мероприятий для взрослых и детей. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Совершить прогулку в Умани и посмотреть все прелести просто невозможно. Умань современный город со старинной архитектурой и одним из лучших ландшафтных парков - "Софиевка". Здесь проходят фотосессии, снимаются фильмы и развлекаются взрослые и дети. Загляните в хасидский квартал в Умани, он служит "порталом" в Израиль.

39. Залещики – Тернополь

Интересные места Украины для путешествия и отдыха. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Когда Днестр совершал свой крутой поворот, еще не знал о популярности, которая настигнет эту местность. Невероятные виды теперь дополняют прелести отдыха в Залещиках, потому что туристические достопримечательности здесь не счесть. Остановка в Залещиках возможна как в курортных отелях, так и в частных предложениях.

40. Бережаны – Тернопольщина

Архитектурный город для пейзажных прогулок. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Архитектурно крутой город, где голова возвращается на 180 градусов и немного кружится от количества деталей, которые хочется разглядеть. Бережаны для спокойного неуспешного отдыха с открытием новых интересных заведений, лавок и предложений по каждому повороту.

41. Червоноград – Тернополь

Водопад в Тернопольской области возле Червонограда. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Эта местность для отдыха с рюкзаком. Здесь расположены Джуринский каньон, замок Понинских (руины) и самый большой водопад Украины. Окунитесь в магию времен года, которые меняют виды и делают местность магической для отдыха.

42. Чортков – Тернополь

Исторический город с множеством современных развлечений. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Просыпайтесь с церковными звонами и засыпайте с магией фонариков за окном. Чертков имеет красивую архитектуру, привлекает современными развлечениями и вдохновляет смотровыми площадками.

43. Черновцы

Город, где ваш уик-энд будет впечатляющим – Черновцы. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Город, вобравший в себя украинскую, румынскую, еврейскую, польскую и турецкую архитектуру. Черновцы колоритны, увлекательны, с современным сердцем и давней душой.

44. Жовква – Львовщина

Город для тихого отдыха с множеством прогулок. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Город для отдыха, собрание в кучу мыслей и романтических мечтаний. Узнайте больше об архитектуре города и его исторической ценности, выбрав ближайший уик-энд.

45. Чернигов

Красивый и величественный город Украины – Чернигов. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Аттракции Чернигова могут занять вас более чем на уикенд. И, если вы мечтаете о летнем отдыхе, поселитесь рядом и выбирайте несколько достопримечательностей для одного дня.

46. Нежин – Черниговщина

Исторический и интересный город Украины для тихого отдыха – Нежин. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Среди исторической архитектуры вы найдете инстаграммные заведения и места для современного релакса. Соберите свою коллекцию церквей 18 века в Нежине.

47. Луцк

Старый город в Луцке полон истории и легенд. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Вымощенный брусчаткой, уютный и просторный Луцк поразит разнообразием архитектуры, чистыми улочками и гостеприимством. Посетите замки, посидите в пивоваренных заводах и почувствуйте атмосферу старого города.

48. Седнев – Черниговщина

Деревянная церковь в городе Седнев. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Хотите, чтобы кожа стала гусиной? Посетите известную деревянную церковь, где снимали киноленту "Вий" по Гоголю. Прогуляйтесь по парку с беседкой, чтобы снять стресс и посетите дворец Лизогубов для расширения кругозора.

49. Мукачево – Закарпатье

Замковые сооружения Мукачево известны за пределами Украины. Источник: https://andy-travel.com.ua/

Безусловно, один из туристических центров Западной Украины. Здесь и дворцы, и западноукраинская кухня по всей красе, а также много лечебных и курортных комплексов для комфортного отдыха.

50. Олеско, Подгорцы, Золочев – Золотая подкова Львова

Олеский замок входит в тур ''Золотая подкова Львова''. Источник: https://andy-travel.com.ua/

По одноименному названию и маршруту проходят многие туристические туры. Устроить турне на уикенд можно и самостоятельно, хотя легче это сделать своим транспортом. В каждом из городков стоит остановиться на целый день, чтобы рассмотреть другие исторические достопримечательности и насладиться атмосферой уютных локаций Украины.

Рассматривайте Украину вместе с UaPortal и выделяйте время на впечатляющий отдых, несмотря ни на что. Это сбережет и пополнит силы для дальнейшей борьбы с врагом.