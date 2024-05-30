Цей знак зодіаку чекають прилив енергії і успіхи на роботі: гороскоп на 2024 рік

UAportal підготував гороскоп для Терезів на 2024 рік. Дізнайтеся, як зірки впливають на здоров'я та просування по службі людей, народжених під цим знаком зодіаку.

Кохання

У 2024 році Терезам пророкують гармонійні та повноцінні відносини. Взаєморозуміння та взаємна довіра будуть основою їхніх любовних зв'язків протягом усього року. Ключові періоди для значного зростання відносин – квітень-травень та вересень-жовтень.

Здоров'я

Терези можуть очікувати рік життєвої енергії та сили. Сильний приплив енергії дозволить їм взяти на себе відповідальність за досягнення своїх фітнес-цілей та підтримання гарного самопочуття. Ключовими періодами для зміцнення здоров'я та доброго самопочуття будуть червень та липень.

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Робота

Терезів чекає успіх у професійному житті. Можливості для зростання та просування, включаючи підвищення, бонуси та можливість продемонструвати свої навички, будуть з'являтися протягом усього року. Значні кар'єрні зрушення очікуються у квітні-травні та листопаді-грудні.

Родина

Терези можуть розраховувати на зміцнення сімейних зв'язків та відчуття благополуччя. Рік принесе в їхнє сімейне життя стабільність, гармонію та атмосферу кохання. Ключові періоди, коли варто зосередитись на зміцненні сімейних відносин – квітень-травень та серпень-вересень.

Дружба

Терези стануть свідками появи нової дружби та зміцнення існуючих зв'язків. Рік надає можливості для створення важливих знайомств, а також досягнення спільних цілей зі своїми друзями. Ключові періоди для розвитку дружби припадають на травень-червень та жовтень-листопад.

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