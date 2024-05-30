Этот знак зодиака ждут прилив энергии и успехи на работе: гороскоп на 2024 год

UAportal подготовил гороскоп для Весов на 2024 год. Узнайте, как звезды влияют на здоровье и продвижение по службе людей, рожденных под этим знаком зодиака.

Любовь

В 2024 году Весам пророчат гармоничные и полноценные отношения. Взаимопонимание и взаимное доверие будут основой их любовных связей в течение всего года. Ключевые периоды для значительного роста отношений – апрель-май и сентябрь-октябрь.

Здоровье

Весы могут ожидать год жизненной энергии и силы. Сильный приток энергии позволит им взять на себя ответственность за достижение своих фитнес-целей и поддержание хорошего самочувствия. Ключевыми периодами для укрепления здоровья и хорошего самочувствия будут июнь и июль.

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Работа

Весов ждет успех в профессиональной жизни. Возможности для роста и продвижения, включая повышение, бонусы и возможность продемонстрировать свои навыки, будут появляться на протяжении всего года. Значительные карьерные сдвиги ожидаются в апреле-мае и ноябре-декабре.

Семья

Весы могут рассчитывать на укрепление семейных связей и ощущение благополучия. Год принесет в их семейную жизнь стабильность, гармонию и атмосферу любви. Ключевые периоды, когда стоит сосредоточиться на укреплении семейных отношений – апрель-май и август-сентябрь.

Дружба

Весы станут свидетелями появления новой дружбы и укрепления существующих связей. Год предоставляет возможности для создания важных знакомств, а также для достижения совместных целей со своими друзьями. Ключевые периоды для развития дружбы приходятся на май-июнь и октябрь-ноябрь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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