Цей педикюр буде мегапопулярним влітку: що радять стилісти (фото)

Влітку 2024 року у моді буде французький педикюр, однак не зовсім класичний. Експерти з моди та краси вважають, що актуально перед сезоном босоніжок обрати різноколірні варіанти.

"Від різнокольорових палітр до сліпучих дизайнів, ці шикарні ідеї французького педикюру надають перевагу класиці", – кажуть фахівці.

Від блискучих візерунків до барвистих палітр – ось ідеї для педикюру на це літо.

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Класичний французький педикюр

Щоб створити ідею французького педикюру, яка пасуватиме буквально до кожного вашого взуття, виберіть класичний дизайн. Попросіть майстра про рожево-нюдову основу, яка підходить під тон вашої шкіри з яскраво-білими кінчиками.

Педикюр на літо. Джерело: instagram.com/gelsbylauren Педикюр на літо. Джерело: instagram.com/gelsbylauren

Квітковий французький педикюр

Зробіть легку теплу погоду своєму французькому педикюрові, додавши до суміші трохи милих квітів. Цей дизайн має білу ромашку на кожному великому пальці ноги з 3D-золотими блискучими акцентами, щоб об’єднати все це.

Педикюр на літо. Джерело: instagram.com/queen_kat_nails_studio Педикюр на літо. Джерело: instagram.com/queen_kat_nails_studio

Тонкий блискучий французький педикюр

Педикюр на літо. Джерело: instagram.com/queen_kat_nails_studio Педикюр на літо. Джерело: instagram.com/queen_kat_nails_studio

Вам подобається класичний французький педикюр, але ви бажаєте витиснути трохи більше з дизайну? Попросіть свого нігтьового техніка додати кілька кристалів на кожен палець ноги, які виблискують на сонці.

Французький педикюр з візерунками

Педикюр на літо. Джерело: instagram.com/queen_kat_nails_studio Педикюр на літо. Джерело: instagram.com/queen_kat_nails_studio

Ви можете відчути любов за допомогою цього милого французького педикюру з різними візерунками. Палітра кольорів – на ваш вибір.

Педикюр на літо. Джерело: instagram.com/queen_kat_nails_studio Педикюр на літо. Джерело: instagram.com/queen_kat_nails_studio

Дізнайтеся, що зробити, щоб манікюр тримався довше.

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