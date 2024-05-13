Цей педикюр буде мегапопулярним влітку: що радять стилісти (фото)
Влітку 2024 року у моді буде французький педикюр, однак не зовсім класичний. Експерти з моди та краси вважають, що актуально перед сезоном босоніжок обрати різноколірні варіанти.
"Від різнокольорових палітр до сліпучих дизайнів, ці шикарні ідеї французького педикюру надають перевагу класиці", – кажуть фахівці.
Від блискучих візерунків до барвистих палітр – ось ідеї для педикюру на це літо.
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Класичний французький педикюр
Щоб створити ідею французького педикюру, яка пасуватиме буквально до кожного вашого взуття, виберіть класичний дизайн. Попросіть майстра про рожево-нюдову основу, яка підходить під тон вашої шкіри з яскраво-білими кінчиками.
Квітковий французький педикюр
Зробіть легку теплу погоду своєму французькому педикюрові, додавши до суміші трохи милих квітів. Цей дизайн має білу ромашку на кожному великому пальці ноги з 3D-золотими блискучими акцентами, щоб об’єднати все це.
Тонкий блискучий французький педикюр
Вам подобається класичний французький педикюр, але ви бажаєте витиснути трохи більше з дизайну? Попросіть свого нігтьового техніка додати кілька кристалів на кожен палець ноги, які виблискують на сонці.
Французький педикюр з візерунками
Ви можете відчути любов за допомогою цього милого французького педикюру з різними візерунками. Палітра кольорів – на ваш вибір.
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