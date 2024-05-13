Этот педикюр будет мегапопулярным летом: что советуют стилисты (фото)

Летом 2024 года в моде будет французский педикюр, но не совсем классический. Эксперты по моде и красоте считают, что актуально перед сезоном босоножек выбрать разноцветные варианты.

"От разноцветных палитр до ослепительных дизайнов, эти шикарные идеи французского педикюра предпочитают классику", – говорят специалисты.

От сверкающих узоров до красочных палитр – вот идеи для педикюра на это лето.

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Классический французский педикюр

Чтобы создать идею французского педикюра, подходящую буквально к каждой вашей обуви, выберите классический дизайн. Попросите мастера о розово-нюдовом основании, которое подходит под тон вашей кожи с ярко-белыми кончиками.

Педикюр на лето. Источник: instagram.com/gelsbylauren

Цветочный французский педикюр

Сделайте легкую тёплую погоду своему французскому педикюру, добавив к смеси немного милых цветов. Этот дизайн имеет белую ромашку на каждом большом пальце ноги с 3D золотыми блестящими акцентами, чтобы объединить все это.

Педикюр на лето. Источник: instagram.com/queen_kat_nails_studio

Тонкий блестящий французский педикюр

Педикюр на лето. Источник: instagram.com/queen_kat_nails_studio

Вам нравится классический французский педикюр, но вы хотите выжать немного больше из дизайна? Попросите своего ногтевого техника добавить несколько кристаллов на каждый палец ноги, чтобы они сверкали на солнце.

Французский педикюр с узорами

Педикюр на лето. Источник: instagram.com/queen_kat_nails_studio

Вы можете почувствовать любовь с помощью этого милого французского педикюра с разными узорами. Палитра цветов – по вашему выбору.

Педикюр на лето. Источник: instagram.com/queen_kat_nails_studio

Узнайте, что делать, чтобы маникюр держался дольше.

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