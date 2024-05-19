Цей бабусин метод миття вікон зробить їх прозорими та сяючими: у чому секрет

Миття вікон не проста справа, адже часто на склі залишаються розводи після мийних засобів. І якщо ви перепробували різні варіанти миття вікон та незадоволені результатом, є один лайфхак, який перевершує сподівання.

Вимити віконне скло до лиску допоможе розчин теплої води та кукурудзяного крохмалю. Кукурудзяний крохмаль є трохи абразивним, тому чудово очищає вікна від бруду, не дряпаючи скло.

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Візьміть літр теплої води та чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Потім розмішайте суміш у відрі та намочіть чисту ганчірку, вижміть з неї зайву воду. Почніть мити вікна згори до низу круговими рухами. Потім сухою тканиною з мікрофібри протріть скло насухо.

Приємний бонус – розчин кукурудзяного крохмалю не має запаху. Тож навіть якщо у вас алергічна реакція на мийні засоби, цей лайфхак дозволить помити вікна й жодного разу не чхнути.

Помити вікна без хімії. Джерело: Liliana Drew/pexels.com Помити вікна без хімії. Джерело: Liliana Drew/pexels.com

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