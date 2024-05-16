Ці тварини справжні актори: вимазують себе кров'ю та калом, щоб вдавати мертвих (фото)

У світі тварин існують неймовірні актори, наче вивчили роль мерців до дрібниць. Вони розробили драматичний, але ефективний спосіб відлякувати потенційних хижаків, які загрожують їхньому життю.

Ці змії вдаються до вражаючих трюків, таких як автогеморагія, конвульсивні скручування та навіть вимазування себе кров'ю та калом, щоб захиститися від небезпеки. Дослідження, опубліковане в журналі Biology Letters, розкрило подробиці такої поведінки Natrix tessellata. Це напівводний вид змій, які активно полюють на рибу та є здобиччю для різноманітних хижаків.

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Виявляється, що ці змії володіють унікальними навичками виконання ролі мертвих, щоб відволікти увагу від себе. Симуляція смерті містить автогеморагію та імітацію мерців, є частиною їхнього стратегічного захисту від потенційних загроз.

Змії Natrix tessellata. Джерело: V Bjelica, A Golubović, Biology Letters 2024 Змії Natrix tessellata. Джерело: V Bjelica, A Golubović, Biology Letters 2024

Змії Natrix tessellata. Джерело: V Bjelica, A Golubović, Biology Letters 2024 Змії Natrix tessellata. Джерело: V Bjelica, A Golubović, Biology Letters 2024

У новому дослідженні науковці експериментували з 263 зміями, спостерігаючи їхню реакцію на загрозу. Вони виявили, що старші змії майстерно поєднують різні елементи симуляції смерті, зробивши свою імітацію більш правдоподібною та ефективною.

Ця стратегія є важливим елементом в їхній боротьбі за виживання в природі, де кожен момент може стати вирішальним.

Раніше науковці з'ясували, що спаровування альпак відрізняється від решти тварин.

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