Эти животные настоящие актеры: вымазывают себя кровью и калом, чтобы притворяться мертвыми (фото)

В мире животных существуют невероятные актеры, словно изучившие роль мертвецов до мелочей. Они разработали драматический, но эффективный способ отпугивать потенциальных хищников, угрожающих их жизни.

Эти змеи прибегают к поразительным трюкам, таким как автогеморрагия, конвульсивные скручивания и даже вымазывание себя кровью и калом, чтобы защититься от опасности. Исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, раскрыло подробности такого поведения Natrix tessellata. Это полуводный вид змей, которые активно охотятся за рыбой и являются добычей для различных хищников.

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Оказывается, эти змеи обладают уникальными навыками выполнения роли мертвых, чтобы отвлечь внимание от себя. Симуляция смерти включает в себя автогеморрагию и имитацию мертвецов, является частью их стратегической защиты от потенциальных угроз.

Змеи Natrix tessellata. Источник: V Bjelica, A Golubović, Biology Letters 2024

Змеи Natrix tessellata. Источник: V Bjelica, A Golubović, Biology Letters 2024

В новом исследовании ученые экспериментировали с 263 змеями, наблюдая их реакцию на угрозу. Они обнаружили, что старшие змеи искусно сочетают разные элементы симуляции смерти, сделав свою имитацию более правдоподобной и эффективной.

Эта стратегия является важным элементом в борьбе за выживание в природе, где каждый момент может стать решающим.

Ранее учёные выяснили, что спаривание альпак отличается от остальных животных.

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