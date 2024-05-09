Ці автівки мають вигляд, який значно перевищує їхню ціну (фото)

Автомобільний ринок пропонує велику різноманітність моделей, які здатні задовольнити будь-які вподобання та фінансові можливості. Однак, не кожен транспортний засіб середньої цінової категорії може похизуватись відповідним зовнішнім виглядом.

Існують моделі, які з їхнім унікальним дизайном та характеристиками, здатні конкурувати навіть з преміальним сегментом. GO представив три такі машини, які за своїм виглядом не поступаються дорогим автівкам, пише OBOZ.ua.

Toyota Crown

Зазвичай Toyota асоціюється з доступними та надійними автомобілями, але модель Toyota Crown відкидає ці стереотипи своїм передовим дизайном, ефективністю та потужністю.

Toyota Crown. Джерело: toyota-crown.infocar.ua Toyota Crown. Джерело: toyota-crown.infocar.ua

Цей автомобіль пропонує підігрів передніх сидінь, великий 12,3-дюймовий дисплей для відображення інформації та розважальну систему з 12,3-дюймовим сенсорним екраном, що надає йому вигляд справді дорогої автівки.

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Toyota Venza

Любителі Toyota часто виокремлюють Toyota Venza як одну з найбільш привабливих сучасних моделей, порівнюючи її з розкішним Lexus RX.

Toyota Venza. Джерело: toyota-venza.infocar.ua Toyota Venza. Джерело: toyota-venza.infocar.ua

Цей гібридний кросовер з двома рядами сидінь має такі додаткові опції, як фіксований панорамний дах Star Gaze та високоякісну аудіосистему JBL з дев’ятьма динаміками.

Mazda CX-90

Цей кросовер з третім рядом сидінь, може зручно розмістити до восьми пасажирів і має потужність у 280 кінських сил завдяки 3,3-літровому турбованому двигуну Inline 6.

Mazda CX-90. Джерело: mazda.ua Mazda CX-90. Джерело: mazda.ua

Інтер’єр Mazda CX-90 вражає своїми вишуканими матеріалами. Єдине, що відділяє цей автомобіль від дуже дорогих та елітних моделей, – це відсутність пневматичної підвіски та масажних сидінь.

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