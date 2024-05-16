Чи є зв‘язок між магнітними бурями та поганим самопочуттям: лікар дав відповідь

В українському суспільстві поширена думка, що магнітні бурі та різкі зміни погоди негативно впливають на самопочуття людей, викликаючи головні болі, втому, стрибки тиску та інші проблеми зі здоров'ям. Однак, наука спростовує ці міфи. Про це заявила неврологиня та лікарка доказової медицини Ірина Сович, повідомляє "Громадське радіо".

Магнітні бурі не шкодять нашому організму

Неврологиня та лікарка доказової медицини Ірина Сович зазначає, що магнітні бурі не мають жодного впливу на нервову систему, серцево-судинну систему, суглоби, тиск, емоційний стан та інші аспекти здоров'я людини.

Це твердження підтверджується науковими дослідженнями, які не знайшли жодного зв'язку між магнітною активністю Сонця та погіршенням самопочуття людей.

Зміна погоди також не є причиною проблем зі здоров'ям

Різка зміна температури, вологості та освітлення може дещо впливати на організм, наприклад, провокувати мігрень. Однак, це не є причиною виникнення цих проблем, а лише може трохи погіршити вже існуючий стан. Важливо пам'ятати, що не існує діагнозу "метеозалежність" в доказовій медицині.

Звертайте увагу на інші фактори, які шкодять вашому здоров'ю

Насправді, на наше самопочуття значно більше впливають такі фактори, як:

Нестача сну

Втома

Стрес

Нездорове харчування

Шкідливі звички

Хронічні захворювання

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Як покращити своє самопочуття?

Замість того, щоб звинувачувати магнітні бурі та зміни погоди у своїх проблемах, зосередьтеся на покращенні способу життя:

Спіть достатньо

Ведіть активний спосіб життя

Їжте здорову їжу

Уникайте стресів

Відмовтеся від шкідливих звичок

Зверніться до лікаря, якщо у вас виникають хронічні проблеми зі здоров'ям.

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