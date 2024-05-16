Есть ли связь между магнитными бурями и плохим самочувствием: врач ответил

В украинском обществе распространено мнение, что магнитные бури и резкие изменения погоды негативно влияют на самочувствие людей, вызывая головные боли, усталость, скачки давления и другие проблемы со здоровьем. Однако наука опровергает эти мифы. Об этом заявила неврологиня и врач доказательной медицины Ирина Сович, сообщает "Общественное радио".

Магнитные бури не вредят нашему организму

Неврологиня и врач доказательной медицины Ирина Сович отмечает, что магнитные бури не оказывают никакого влияния на нервную систему, сердечно-сосудистую систему, суставы, давление, эмоциональное состояние и другие аспекты здоровья человека.

Это утверждение подтверждается научными исследованиями, не нашедшими никакой связи между магнитной активностью Солнца и ухудшением самочувствия людей.

Изменение погоды также не является причиной проблем со здоровьем

Резкое изменение температуры, влажности и освещения может несколько влиять на организм, например провоцировать мигрень. Однако это не является причиной возникновения этих проблем, а лишь может немного ухудшить уже существующее состояние. Важно помнить, что не существует диагноза "метеозависимость" в доказательной медицине.

Обращайте внимание на другие факторы, которые вредят вашему здоровью

На самом деле, на наше самочувствие значительно больше влияют такие факторы, как:

Недостаток сна

Усталость

Стресс

Нездоровое питание

Вредные привычки

Хронические заболевания

Читайте также: Какие каши полезны для печени?

Как улучшить свое самочувствие?

Вместо того, чтобы обвинять магнитные бури и изменения погоды в своих проблемах, сосредоточьтесь на улучшении образа жизни:

Спите достаточно

Ведите активный образ жизни

Ешьте здоровую пищу

Избегайте стрессов

Откажитесь от вредных привычек

Обратитесь к врачу, если у вас возникают хронические проблемы со здоровьем.

Напомним, мы уже писали, когда полезнее всего пить кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!