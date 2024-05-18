Екзотика у вашому саду: як самостійно виростити інжир

Інжир - це смачний екзотичний фрукт, який, на жаль, може рости лише в теплому кліматі. Якщо ви хочете виростити цей ласий плід на своїй ділянці, важливо знати, як його правильно посадити, доглядати та захищати. Про це пише НОВИНИ LIVE.

Посадка інжиру:

Місце розташування: Інжир любить тепло, тому обирайте для нього найсонячніше місце у вашому саду.

Інжир любить тепло, тому обирайте для нього найсонячніше місце у вашому саду. Ґрунт: Добре дренований ґрунт з великою кількістю органічних речовин - це ідеальний варіант для інжиру.

Добре дренований ґрунт з великою кількістю органічних речовин - це ідеальний варіант для інжиру. Час посадки: Найкраще садити інжир ранньою весною або пізно восени.

Найкраще садити інжир ранньою весною або пізно восени. Відстань: Садіть інжир на відстані не менше 3 метрів від інших дерев або будівель, адже його коренева система може бути досить глибокою.

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Догляд за інжиром:

Підживлення: Якщо ваш інжир росте не дуже активно, можете підживити його азотним добривом (200-400 г). Розділіть цю кількість на 3-4 підживлення протягом сезону, починаючи з кінця зими і закінчуючи серединою літа.

Якщо ваш інжир росте не дуже активно, можете підживити його азотним добривом (200-400 г). Розділіть цю кількість на 3-4 підживлення протягом сезону, починаючи з кінця зими і закінчуючи серединою літа. Обрізка: Регулярно обрізайте інжир, видаляючи мертві, хворі або слабкі гілки.

Регулярно обрізайте інжир, видаляючи мертві, хворі або слабкі гілки. Захист від морозу: Взимку вкривайте інжир, щоб захистити його від замерзання. Навесні зніміть укриття і регулярно поливайте молоді саджанці.

Взимку вкривайте інжир, щоб захистити його від замерзання. Навесні зніміть укриття і регулярно поливайте молоді саджанці. Сонячне світло: Влітку забезпечте інжиру достатньо сонячного світла.

Влітку забезпечте інжиру достатньо сонячного світла. Обрізка восени: Після збору врожаю обріжте гілки інжиру.

Захист інжиру:

Від птахів: Накрийте інжир сіткою, поставте опудало або використовуйте інші методи, щоб відлякати птахів від плодів.

Накрийте інжир сіткою, поставте опудало або використовуйте інші методи, щоб відлякати птахів від плодів. Від шкідників: Регулярно поливайте інжир і розставте пастки, щоб захистити його від шкідників.

Збір врожаю:

Інжир достигає з кінця літа до початку осені. Збирайте плоди, коли вони стануть м'якими та трохи зморщеними.

Додаткові поради:

Ви можете вирощувати інжир у контейнерах, якщо у вашому регіоні зими холодні.

Існує багато сортів інжиру, тому ви можете вибрати той, який найкраще підходить для вашого клімату та смакових уподобань.

Регулярно оглядайте інжир на наявність ознак хвороб або шкідників.

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